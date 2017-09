"O combate contra práticas humilhantes como as praxes tem de continuar"

O ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, tem sido uma das vozes mais críticas contra os abusos praticados nas praxes do ensino superior e, em declarações ao Expresso, diz que poderão "sempre contar" com a sua ajuda no "combate contínuo e sistemático que tem de ser feito em relação a práticas humilhantes como as praxes".

"Com o início de mais um ano letivo, é mais uma vez importante que todos os atores sociais, desde os estudantes e seus dirigentes académicos e comunidade civil, se mobilizem contra as manifestações de abuso, humilhação e subserviência, sejam elas no espaço público ou dentro das instituições", lê-se na nota enviada às redações que acompanhou a divulgação das resultados das colocações no ensino superior.

Foi na sequência da denúncia de várias práticas abusivas e das tradicionais imagens de praxes de receção aos caloiros que a Direção-Geral do Ensino Superior lançou o movimento exarp (praxe ao contrário). Com esta iniciativa, explica o Ministério, pretende-se "valorizar a integração dos jovens no ensino superior, sem pretensões paternalistas de condicionar o modo como os estudantes interagem, convivem ou se divertem, mudando consciências e desfazendo mitos".

No site www.exarp.pt os estudantes encontram as iniciativas culturais, desportivas, científicas, socais que vão ser desenvolvidas pelas instituições de ensino e associações de estudantes e que pretendem ser uma alternativa de integração às praxes. As primeiras acontecem já na segunda-feira.