Mais de 800 bombeiros combatem as chamas na Sertã

Castelo Branco era ao início da noite deste sábado o distrito que concentrava as maiores atenções dos bombeiros no combate às chamas, com especial destaque para os 822 elementos que combatiam o fogo em Carvalhal, na Sertã, apoiados por 266 viaturas, segundo os dados da Proteção Civil.

De acordo com a ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil, este fogo está próximo de várias aldeias e obrigou ao corte do Itinerário Complementar (IC) 8, entre Vale do Pereiro e a Sertã.

O comandante da ANPC Paulo Santos disse à agência Lusa que ainda não houve localidades evacuadas e que uma casa de habitação em Póvoa da Várzea foi afetada pelo fogo.

Paulo Santos adiantou que este incêndio é “bastante complexo” e o combate está a ser dificultado devido ao vento forte.

O incêndio florestal atingiu esta tarde o concelho vizinho de Proença-a-Nova, “com violência e muitas projeções devido ao vento”, disse à Lusa o presidente da Câmara daquele município.

De acordo com João Lobo, as chamas entraram no concelho de Proença-a-Nova cerca das 17h30 , perto das povoações de Vergão e Maljoga de Proença, que, no entanto, não chegaram a ser evacuadas.

“Está a arder com intensidade, mas já não tem a violência que teve quando entrou aqui há três horas atrás, com rajadas muito grandes de vento que potenciavam grandes projeções”, indicou o autarca.

Segundo João Lobo, uma das frentes dirigiu-se para área já queimada - noutro incêndio ocorrido em julho na mesma zona, com origem na Sertã e que se estendeu a Proença-a-Nova e ao concelho de Mação, no distrito de Santarém - “e extinguiu-se nessa área”.

Outros dois focos mantêm-se ativos em Proença-a-Nova e João Lobo antecipou que a noite “vai ser novamente longa para tentar resolver a situação”, tendo a autarquia no local três máquinas de rasto em apoio aos operacionais no terreno.

As chamas que eclodiram em Carvalhal, no concelho da Sertã, cerca das 17h30 de sexta-feira, percorreram quase 20 km em linha reta até à zona de Proença-a-Nova e ameaçam chegar novamente ao concelho de Mação.

Mais de 300 bombeiros na Covilhã

Outro incêndio que lavra no distrito de Castelo Branco é o de Teixoso e Cerzedo, na Covilhã, com quase meia centena de operacionais no terreno, acompanhados por 14 viaturas, e ainda o de Paúl, também na Covilhã, com 265 bombeiros e 84 viaturas.

O site da Proteção Civil dá ainda conta de um incêndio em Sernancelhe, no distrito de Viseu, que conta com mais de uma centena de bombeiros que estão no combate às chamas, com 29 viaturas, desde o início da tarde deste sábado.