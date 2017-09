Como conseguir que 5,6 milhões de pessoas fujam a tempo da fúria do furacão Irma?

É a maior evacuação da história do estado norte-americano da Florida: seis milhões de pessoas. É como se mais de metade dos habitantes de Portugal desatassem a fugir. Os abrigos naquele estado norte-americano já estão lotados, as autoestradas paralisadas com as filas de automóveis em fuga. Cerca de mil voos foram cancelados e os aviões levados para os seus imensos hangares e já não há lugar para mais nenhuma aeronave. A tensão cresce entre a população aflita que tenta escapar à fúria do Irma, que deverá bater na costa sul da Florida na manhã de domingo

A revista Time mostra neste vídeo como a Florida está a prepara-se para o impacto do Irma.

Brock Long, administrador da Agência Federal de Gestão de Emergência não poupou nas palavras, classificando o furacão que se dirige para a região como "uma ameaça que vai devastar os Estados Unidos, a Florida e alguns estados do sul do país". A partir da tarde deste sábado, a Florida deixa de ser uma região segura. Os avisos estão dados, fujam enquanto podem, é a mensagem unânime. "Por favor, deixem Miami, vocês não vão querer estar cá", avisou o presidente da Câmara, Philip Levine. O Governo português também está preocupado.

O Irma já passou pelas ilhas do Caribe, deixando um rasto de pelo menos 20 mortos, mas, desde então, ganhou forças renovadas, tendo passado de categoria quatro para a cinco, a pior de todas, mas já regressou à quatro. Parece uma pessoa de humor instável. O Irma já foi apelidado mesmo como um "furacão nuclear" por Philip Levine. O aumento da temperatura dos oceanos esteve na origem de um verão especialmente fértil em furacões e, no caso do Irma, tudo começou em Cabo Verde, no fim de agosto e, desde então, foi crescendo, crescendo, tendo atingido o recorde de três dias seguidos na categoria cindo, sobre o Oceano Atlântico.

O Irma é um furacão que pode literalmente engolir o estado norte-americano da Florida. Já foi antecipado pelas autoridades que cerca de nove milhões de pessoas ficarão sem energia elétrica. As medidas de prevenção estão a ser tomadas e, desde que foi decretado o estado de emergência, por exemplo, os preços dos combustíveis estabilizaram, já que estão proibidos aumentos abusivos das tarifas. Também os estados da Carolina do Norte e do Sul, Georgia e Alabama estão sob situação de emergência. O problema é que o encerramento de muitas bombas, está a dificultar a evacuação, assim como as garrafas de água tornaram-se dos bens de consumo mais disputados da região.

Cada vez mais, Miami vai ganhando os contornos de uma cidade fantasma, abandonada à sua sorte. Sete mil efetivos do Exército norte-americano estão preparados para entrar em ação. E outros sete mil voluntários estão de prevenção e mais dez mil poderão ser chamados, se necessários.

Joe Raedle/ Getty Images

Preocupação também cá

Até a Força Aérea Portuguesa poderá ser mobilizada para apoiar os portugueses que estão nas Caraíbas, nas ilhas afetadas pelo furacão Irma, de acordo com a garantia dada esta sexta-feira pelo secretário de Estado das Comunidades em declarações à TSF. Já em declarações à agência Lusa, José Luís Carneiro renovou o apelo a "todos aqueles que tenham familiares, amigos ou conhecidos" em São Bartolomeu (Saint Barthélemy), em São Martinho (Saint Martin), ou em alguma das ilhas afetadas pelo furacão Irma que entrem em contacto com os serviços de emergência consulares.

O secretário de Estado disse ainda que está a ser feito um "trabalho de identificação de pessoas que se encontrem nessas ilhas e que careçam de apoio, tendo em vista, por um lado verificar se pretendem ficar na ilha, ou se, nas próximas horas, nos próximos dias, pretendem sair". O Governo português não consegue avançar com o número concreto de portugueses a residir nas Antilhas Francesas e Holandesas, a região mais afetada pela passagem do Irma, para além daqueles que estão inscritos nos serviços consulares.

Entrar em negação

Para o jornal "Washignton Post", o governador da Florida Rick Scott não terá preparado adequadamente a região para as alterações climáticas, passar dos inúmeros avisos dos cientistas relativos ao aquecimento do planeta. A polémica começou há dois anos, quando, segundo um relatório interno citado pelo jornal, os funcionários do Centro de Investigação da Florida foram desencorajados a utilizar as expressões "mudanças climáticas" ou "aquecimento global".

Mas apesar de não ser um adepto da defesa do ambiente, nem o Presidente Trump vai escapar aos efeitos do Irma. Na célebre propriedade Mar-a-Lago, em Palm Beach, conhecida como a "Casa Branca de Inverno", onde já foram recebidos vários chefes de Estado estrangeiros, os empregados fizeram o que puderam. As janelas estão fechadas e tapadas com madeiras e, com 90 anos e um histórico de sobrevivência de quatro furacões, a mansão de 126 quartos será posta à prova.

O governador republicano da Florida pode não gostar ouvir falar de mudanças climáticas, mas está a ter de lidar com as suas consequências e não tem sido parco nos alertas: "Se você tem ordem de evacuação, parta agora. Não hoje à noite, não daqui a uma hora, agora" Porque, diz, não é uma questão "se" a Florida vai ser atingida, mas "quão grave" será o impacto do Irma sobre as pessoas e o património da região.

O cenário é simples: o vento passará a enorme velocidade, as chuvas vão cair de forma torrencial e o mar poderá invadir a costa. Uma conjugação perante a qual o homem torna-se absolutamente impotente. Mas no caso do Irma, há mais. Diferente do Andrew, que, em 1992 devastou a Florida, matou 65 pessoas e destruiu 63 mil habitações, o Irma é grande. Enorme. E a Florida, não, é uma língua de terra, cercada por água em três lados. Tem cerca de 225 quilómetros de largura e o Irma tem um diâmetro de 483 quilómetros. Ou seja, nem um cantinho do estado do sol brilhante deverá escapar de um potencial destrutivo dito "impossível de ser calculado".