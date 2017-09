Turista norte-americano que mergulhou da Ponte D. Luiz continua desaparecido

As buscas para encontrar o corpo do turista que saltou na quinta-feira do tabuleiro inferior da Ponte D. Liuz I foram retomadas esta manhã. Norte-americano aventurou-se para imitar os jovens da Ribeira

O corpo do turista norte-americano, de 34 anos, que ontem ao fim da tarde mergulhou no Douro do tabuleiro inferior da Ponte D. Luiz I inferior da Ponte continua desaparecido. O alerta foi dado na quinta-feira, pelas 19 horas, para a Polícia Marítima, tendo a namorada do turista referido que o companheiro tirou a camisola e saltou para imitar alguns jovens locais.

Segundo a Polícia Marítima, é frequente os residentes mais novos da zona da Ribeira mergulharem da ponte, saindo depois pela zona mais baixa das margens do Douro. A corrente forte que se fazia sentir terá atrapalhado a saída do rio. As buscas foram interrompidas quinta-feira pelas 22 horas, tendo sido retomadas às 8 horas desta manhã. No local está uma equipa de mergulhadores dos Sapadores do Porto e outra da estação de Salva-Vidas da Foz do Douro.

As operações estão ser a coordenadas a partir da Ribeira pelo comandante Rodrigues Campos, da Capitania do Porto do Douro.