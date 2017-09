Todos os caminhos vão dar a Mora, a terra da música e dos peixes

Os músicos Tiago Bettencourt e D8 atuam esta sexta-feira em Mora, a vila alentejana que acolhe o maior fluviário da Europa. A festa da 16ª edição da Expomora começa a meio da tarde com os “Toca a bombar” de Pavia.

Na noite de sábado, destaque para a atuação de Áurea e Anselmo Ralph. A animação musical termina na noite de domingo com um concerto de Emanuel.

Recorde-se que o fluviário de Mora está a celebrar o 10º aniversário, e foi o primeiro grande aquário de água doce em toda a Europa.

Esta estrutura de sensibilização para a preservação da natureza recria o universo aquático, contemplando em simultâneo uma vertente educativa e ambiental, com a componente de lazer.

A visita ao aquário começa com a recriação do percurso de um rio ibérico, desde a nascente até à foz, e é uma oportunidade para conhecer peixes quase desconhecidos. No fluviário existem espécies multicolores de outros continentes... e uma anaconda da Amazónia.