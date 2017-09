OLX quer contratar mais 100 trabalhadores em Lisboa

O grupo procura profissionais nas áreas tecnológicas, como engenheiros de software e de sistemas ou gestores de dados e de produtos para contratar até ao final do ano para o centro tecnológico de Lisboa

O grupo OLX quer contratar mais 100 trabalhadores até final do ano para o centro tecnológico de Lisboa, que dá apoio a portais e clientes internacionais, disse o grupo em comunicado.

Com a contratação de mais 100 profissionais, o centro tecnológico de Lisboa passará a contar com 200 pessoas, servindo o reforço da equipa para dar suporte a portais internacionais (caso dos sites imobiliários Storia ou Otodom e do setor automóvel Stradia, Otomoto e Autovit) assim como a soluções para os utilizadores profissionais que o grupo tem por todo o mundo.

Dos trabalhadores a contratar para a unidade tecnológica de Lisboa, cerca de 20% deverão ser oriundos de fora de Portugal, seguindo a prática que já acontece com o atual quadro de pessoal.

O grupo procura profissionais nas áreas tecnológicas, como engenheiros de software e de sistemas ou gestores de dados e de produtos.

"A partir deste centro tecnológico são desenvolvidas novas funcionalidades para portais e 'apps' líderes mundiais, e é a partir de Lisboa que são também criados e desenvolvidos novos projetos para mercados com enorme potencial, como a Índia, Indonésia e América Latina. Queremos continuar a apostar nesta estratégia vencedora e juntar novos talentos a este grande projeto em Portugal", disse Tim Hilpert, presidente do grupo OLX para a Europa, citado em comunicado.

O grupo OLX, além de Lisboa, tem centros tecnológicos em Berlim (Alemanha), Deli (Índia) e Buenos Aires (Argentina).

Em todo o mundo, o grupo emprega cerca de 4.000 pessoas, segundo fonte oficial.

Em Portugal, tem os portais Standvirtual, Imovirtual e OLX.

Além dos trabalhadores do centro tecnológico, o grupo emprega mais cerca de 50 funcionários no país que dão apoio a estes 'sites' e ainda trabalho administrativo.