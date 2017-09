Medicamentos inovadores 'oferecidos' ao Estado

Começou por ser uma oferta voluntária de alguns laboratórios mas vai alargar-se a todos os que querem introduzir medicamentos inovadores nos hospitais públicos. As farmacêuticas vão ceder sem custos as novas moléculas durante o período em que estão sob a avaliação do Estado para decidir se vai ou não comparticipar. Inicialmente, a oferta estava limitada ao prazo de 75 dias dado a este tipo de processo mas também vai agora ser alargado, para 180 dias.

A medida beneficia sobretudo os doentes porque conseguem assim aceder à inovação terapêutica mesmo quando o Serviço Nacional de Saúde (SNS) ainda não decidiu se vai ou não comprar o medicamento para dispensa, gratuita, nos hospitais. O Estado poupa igualmente e os laboratórios conseguem logo na fase inicial demonstrar as potencialidades das novas moléculas em ambiente real.

Em comunicado, a autoridade nacional do medicamento (Infarmed) explica que a oferta da indústria será feita através de programas de acesso precoce e que o aumento dos prazos de cedência de 75 para 180 dias se deve ao facto de "ser mais consentâneo com o quatro europeu e viabiliza o cumprimento dos prazos legais", o que raramente acontecia. Para os restantes medicamentos que chegam ao mercado hospitalar, como genéricos, novas formulações ou dosagens, mantém-se os limites de 30 e de 75 dias para avaliação, respetivamente.

Os doentes terão acesso aos fármacos inovadores através da Autorizações de Utilização Excecional, pedidas e fundamentadas pelos médicos. Na prática tem de "haver ausência de alternativa terapêutica, risco imediato de vida ou complicações graves", refere o Infarmed.

As novas regras entram já em vigor e integram-se no Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias, criado em 2015. A estratégia visa "dotar o SNS de ferramentas para melhorar o desempenho, as práticas de utilização e tecnologias, como os medicamentos e os dispositivos médicos, e para contribuir para a sustentabilidade do sistema de saúde".