MAI manda abrir inquérito ao número 1 da Proteção Civil

Constança Urbano de Sousa quer que IGAI investigue eventual acumulação de funções públicas pelo atual Comandante Operacional Nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Rui Esteves

O Ministério da Administração Interna (MAI) determinou a abertura de um processo de natureza disciplinar a realizar pela Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI), com caracter de urgência.

Em causa está uma reportagem da RTP, sobre a eventual acumulação de funções públicas pelo atual Comandante Operacional Nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Rui Esteves.

"As conclusões do referido inquérito devem ser remetidas à tutela no prazo máximo de 30 dias", conclui o MAI.

Segundo a reportagem da RTP, o comandante nacional da Proteção Civil está ilegal no cargo desde que foi nomeado: Rui Esteves foi, até à passada segunda-feira, comandante nacional da Proteção Civil em Carnaxide e diretor do aeródromo de Castelo Branco, em simultâneo.

O duplo cargo está referido no despacho de nomeação assinado pelo secretário de estado da Administração Interna, Jorge Gomes, em janeiro. A acumulação de funções deu origem a uma ilegalidade, segundo a RTP.