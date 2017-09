Juízes marcam greve para 3 e 4 de outubro

A paralisação acontece dias após a realização das eleições autárquicas. Magistrados vão pedir audiências com todos os grupos parlamentares

Está marcada para 3 e 4 de outubro a greve dos juizes. Em agosto, os magistrados já tinham anunciado que iam manter a paralisação para o início de outubro, no entanto sem avançarem datas concretas. Esta sexta-feira, em comunicado, foram confirmados os dias do protesto.

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses enumera quatro razões para avançar com a greve: “porque o governo se mantém irredutível e não discute com os juízes o Estatuto na sua integralidade; porque o Estatuto continua a negar aos juízes a progressão profissional adequada à dignidade da sua função; porque os sucessivos governos continuam a protelar a necessária revalorização do estatuto sócio-económico dos juízes, aspeto fundamental para a garantia da sua independência; porque não obstante toda a abertura e sentido de responsabilidade demonstrados, o governo continua a desconsiderar os juízes com o seu ruidoso silêncio”.

No comunicado, os juízes dizem estar “empenhados em garantir o reconhecimento da justeza das suas pretensões” e por isso mesmo vão pedir audiências com todos os grupos parlamentares.

em desenvolvimento