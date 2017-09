Joaquim Oliveira apresenta queixa-crime contra o “Sol”

A queixa-crime é dirigida a Mário Ramires, Felícia Cabrita e Joana Marques Alves, respetivamente diretor e jornalistas do semanário. Em causa está a divulgação de conversas entre Joaquim Oliveira e Armando Vara, quando este ainda era presidente do BCP

Joaquim Oliveira apresentou queixa-crime contra o “Sol”. O diretor da publicação, Mário Ramires, e as jornalistas Felícia Cabrita e Joana Marques Alves são acusados pelo empresário de difamação, violação da reserva da intimidade da vida privada e violação de correspondência ou telecomunicações. Em causa estão duas edições do semanário que revelaram, em agosto, conversas entre Oliveira e Armando Vara, à época presidente do BCP, a poucos dias das eleições legislativas de 2009.

“Em causa estão as notícias falsas que foram publicadas nas edições de 12 e 19 de agosto deste órgão de comunicação social e que associam de forma ilegítima o nome de Joaquim Oliveira a declarações e comportamentos que não correspondem à verdade”, lê-se no comunicado enviado às redações.

A queixa-crime foi formalizada no dia 31 de agosto. Foram ainda apresentadas queixas na Entidade Reguladora para Comunicação Social (ERC) contra os três jornalistas e à Newsplex, que detém o “Sol”. Joaquim Oliveira solicitou ainda a “instauração de um processo disciplinar” à Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas e informou o Sindicato de Jornalistas.

Em 2010, Joaquim Oliveira já tinha apresentado na ERC uma queixa contra o semanário. Na base dessa queixa estavam notícias sobre “uma alegada instrumentalização da comunicação social pelo poder político”. A entidade que regula os órgãos de comunicação deu razão, nesse ano, a Joaquim Oliveira.

“Esta conduta reincidente do semanário “Sol” configura uma prática jornalística, na pessoa do seu diretor e dos jornalistas em causa, que em nada dignifica a atividade e que se caracteriza por graves e constantes atropelos à ética, ao rigor e à verdade dos factos. Somente uma agenda oculta ou a necessidade de afirmação pessoal dos visados justifica um ataque com estes contornos ao bom nome e à palavra de um cidadão”, lê-se ainda no comunicado.