Ensino Superior: Ministério alerta para falsa lista de colocações que circula na Net

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior alerta que a lista de colocações das vagas do Acesso ao Ensino Superior 2017/18 que anda a circular na internet é falsa.

Em comunicado, a tutela sublinha que as listas só serão conhecidas a partir das 00h01 de domingo, dia 10 de setembro, no site da Direção-Geral do Ensino Superior.

Entretanto, a Uniarea, um fórum dirigido a atuais e futuros estudantes do Ensino Superior, e onde também circulou essa lista, também já advertiu para a falsidade do ficheiro Excel.

O documento só tem as médias alteradas face ao ano passado. “O número de vagas sobrantes é igual, o número de vagas disponível nem corresponde às vagas deste ano e os cursos que entretanto deixaram de abrir vagas ainda constam, faltando os que só este ano as começaram a disponibilizar”, salienta o fórum.