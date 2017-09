Por falar em 'boom' do turismo: TAP bate recorde em agosto com 1,42 milhões de passageiros

O número de passageiros da TAP bateu recorde em agosto, com a companhia a transportar 1,42 milhões de pessoas em apenas um mês, avança a companhia aérea que, no acumulado dos oito meses deste ano, registou um crescimento de 24,3%, com um total de 9,3 milhões de passageiros.

Em comunicado, a TAP revela que transportou em agosto 1,42 milhões de passageiros, “registo que passa a constituir o novo recorde histórico da companhia em termos de número total de passageiros transportados num mês”.

O número de passageiros em agosto cresceu em 224 mil face ao mesmo mês do ano passado, representando um aumento homólogo de 18,7%.

“Tradicionalmente, agosto é um mês em que não há grande margem de crescimento, o que não aconteceu este ano devido sobretudo ao fortíssimo crescimento da oferta, com novas rotas e frequências”, explicou à Lusa fonte oficial da TAP.

Em agosto, o maior crescimento absoluto de passageiros registou-se nas rotas da Europa(excluindo Portugal continental e ilhas): foram transportados mais 146 mil passageiros, um aumento de 20,6% face a agosto de 2016, atingindo um total de 854 mil passageiros.

Em termos relativos, foi nas ligações à Madeira e Açores que a TAP mais cresceu, com um aumento de 29,5% face a agosto do ano passado, atingindo um total de 133 mil passageiros.

A companhia aérea destaca ainda que a empresa cresceu em todos os setores de rede em que opera. Os voos intercontinentais, África (26,1%), Estados Unidos e Canadá (15,7%), Brasil (7,7%) e Venezuela (5,7%) contribuíram para que a TAP transportasse durante agosto nos seus voos de longo curso um total de 335 mil passageiros, mais 15% que em agosto de 2016.

Também o acumulado dos oito meses do ano reflete o aumento da oferta da companhia aérea. De janeiro a agosto, a TAP transportou 9,3 milhões de passageiros, mais 1,8 milhões do que em igual período do ano passado, o que se traduz num acréscimo homólogo de 24,3%.

As taxas de ocupação são superiores a 80% em todos os setores de rede, aproximando-se nalguns casos dos 90%, adianta a companhia aérea. Tendo em conta todos os voos realizados pela TAP em agosto, a taxa de ocupação média foi de 83,8%. No acumulado do ano, esta taxa situa-se agora nos 82,7%, um crescimento de 6 pontos percentuais face a 2016.