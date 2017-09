Ministérios desentendem-se sobre greve dos enfermeiros

O protesto de zelo dos enfermeiros parteiros e a greve anunciada para a próxima semana criou divisões entre os profissionais e as tutelas, entre clínicos e elementos de enfermagem, entre as respetivas ordens profissionais, entre os sindicatos da classe e, agora, até entre o próprio Governo. O Ministério do Trabalho garante que a paralisação foi ilegalmente convocada mas o das Finanças entendeu que não e até já arbitrou o conjunto de serviços que têm de ser assegurados nos cinco dias de greve.

Numa carta com a data da passada sexta-feira, o secretário de Estado do Emprego fez saber aos dois sindicatos que calendarizaram a paralisação que a diligência era ilegal. “Atenta a data do aviso prévio de greve apresentado pelo Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem e pelo Sindicato dos Enfermeiros, datado de 28 de agosto de 2017, para greve geral a realizar das zero horas do dia 11 de setembro às 24 horas do dia 15 de setembro, tem-se por irregularmente convocada, uma vez que aquele aviso prévio remetido a este ministério não cumpriu o prazo de dez dias úteis.” Mas, no mesmo dia, os dirigentes sindicais foram chamados pelas Finanças para clarificarem os serviços mínimos dessa mesma greve.

Alertado para o protesto, desde logo tido como dentro da lei, os responsáveis do Instituto Português do Sangue e da Transplantação recorreram à Direção Geral da Administração e do Emprego Público para tentarem assegurar tarefas de enfermagem que entendiam não estarem incluídas nos serviços mínimos definidos pelos grevistas.

Na ata da reunião nada consta sobre um eventual incumprimento dos trâmites legais exigidos aos sindicatos para validar a greve. Lê-se, ainda assim, que “o representante das associações sindicais referiu que o recurso à greve é sempre o último recurso, pelo que se forem iniciadas as negociações a greve será desconvocada”.

Sindicatos divididos

O Expresso pediu aos ministérios do Trabalho e das Finanças para explicarem a aparente falta de sintonia mas à hora de fecho da edição ainda aguardávamos resposta. Já o ministro da Saúde volta a insistir que a greve não cumpre o que está na lei, sublinhando que as negociações para a revalorização das carreiras de enfermagem continuam a decorrer com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Este sindicato não apoia o protesto de zelo dos enfermeiros parteiros — que recusam prestar cuidados de saúde materna e obstetrícia e ultimam a entrega dos títulos de especialistas na Ordem dos Enfermeiros — nem a paralisação da próxima semana.



O presidente de outro sindicato do sector, o Sindicato dos Enfermeiros, José Azevedo, avisa por seu turno que a paralisação é para manter. “Temos cinco provas de que demos conhecimento da greve no dia 23 de agosto, numa entrevista à RTP3 à saída da Administração Central do Sistema de Saúde. Portanto, anunciámos através de um meio de comunicação social idóneo e nacional, como está previsto na lei. No dia 25 vários outros meios também noticiaram e no dia 28 enviámos o pré-aviso para os ministérios envolvidos.”

José Azevedo revela que, entretanto, a equipa ministerial da Saúde chamou-o para negociar. O encontro realizou-se na tarde desta terça-feira, com os enfermeiros a reafirmarem a necessidade de “um compromisso seguro”. Entre as exigências estão os horários de trabalho, para que sejam de 35 horas para todos os enfermeiros, e a reestruturação das carreiras, com novos cargos e remunerações.

Aumentos custariam 60 milhões de euros

Os 1200 euros mensais deverão aumentar para 2400 euros brutos, até um máximo de 4500 euros por mês no topo da carreira. “Queremos ter um diferencial de 500 euros face à carreira médica e que o acesso seja feito com concursos e provas para que progridam os mais competentes”, diz José Azevedo. Contas feitas, os aumentos exigidos custariam ao Estado 60 milhões de euros.

A carreira devidamente remunerada é também um dos objetivos do movimento dos Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia (EESMO), que desde esta segunda-feira está a preparar a entrega dos títulos de especialista à Ordem, para que as unidades de saúde apenas possam incluí-los em escalas de enfermeiros generalistas. O protesto ameaça deixar os serviços sem perto de mil profissionais já a partir de quinta-feira, pondo em causa os cuidados a grávidas e recém-nascidos.

Marcelo Rebelo de Sousa quer ajudar

A Ordem dos Médicos critica o abandono de funções dos enfermeiros parteiros, garantindo que os clínicos vão assegurar os cuidados. E os gestores dos centros de saúde e hospitais têm ‘carta branca’ para atuarem disciplinarmente, pois a Procuradoria Geral da República classifica o protesto de zelo como ilegal. O tom entre os enfermeiros parteiros e o gabinete do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, tem vindo a subir ao longo das semanas e esta terça-feira foi o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa que avançou para o ‘campo de batalha’, disposto a conseguir a trégua.