Marcelo não quis a chucha de Lourenço, o bebé milagre

Antes de chegar às antigas instalações do Hospital de São José, em Lisboa, já Marcelo Rebelo de Sousa se fazia anunciar. Na rua, nos varandins, nas várias entradas da unidade hospitalar, pessoas de bata branca, azul, anónimos, doentes e os seus acompanhantes o esperavam. Assim que o carro surgiu e a porta do automóvel se abriu, dando passagem ao sorridente Presidente da República, ouviram-se palmas e viram-se telemóveis erguidos para fixar a imagem.



No salão nobre do hospital, também não havia lugar para mais ninguém. Rapidamente, a presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Central explicou a razão de tanto movimento. "O bebé Lourenço Salvador Faria está em vésperas de completar um ano e três meses, o que acontece na próxima quinta-feira. Trata-se de uma criança normal".



Sim, aquelas várias dezenas de pessoas, entre as quais o Presidente da República, o ministro da Saúde e o bastonário da Ordem dos Médicos, ali estavam para assinalar a normalidade de uma criança. Uma criança que espanta o país e a medicina mundial justamente por ser tão normal. Normal não é banal. Lourenço nasceu após um processo de gestação raro, de uma mãe em morte cerebral, mantida durante quase quatro meses em suporte de vida justamente para permitir o nascimento daquela criança. Um bebé, que foi esta terça-feira anunciado, até tem um "crescimento acima da média", sublinhou Ana Escoval, citando Teresa Tomé, diretora de Neonatologia, da Maternidade Alfredo da Costa.



E foi o inédito da situação que fez com que o Presidente decidisse, de forma também inédita, condecorar com a Ordem do Infante a a equipa multidisciplinar que concretizou o feito médico. O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, aproveitou para classificar aquela como "uma das páginas mais impressivas da história do Serviço Nacional de Saúde", sublinhando que "as profissões de saúde são profissões de dever e que não há nenhuma circunstância em que a lógica patrimonial se deva sobrepor à lógica humanista". Um recado em tempos de greves de médicos e enfermeiros.



Mas faltava ouvir o Presidente. O ponto alto da cerimónia aconteceu quando Marcelo Rebelo de Sousa disse que "todos os dias há Lourenços" em unidades hospitalares como o São José. Situações que disse não serem públicas, desconhecidas da maior parte da população, mas, nem por isso, menos heróicas. "O heroísmo não começa nem acaba no Lourenço", disse o Presidente. Mas foi aquele bebé, em especial, que, recordou, "tem um cantinho no coração dos portugueses". E concluiu: "Por isso, como Presidente da República, estou cá assinalar os milhares de milagres que acontecem todos os dias".



E dali saiu para ver o que já não foi partilhado com o país: o bebé Lourenço. No gabinete do coordenador da Unidade de Cuidados Intensivos do São José, a criança, o pai e os tios esperavam a comitiva de médicos, enfermeiros e autoridades. Sem registro fotográfico da comunicação social, Marcelo Rebelo de Sousa, despiu as vestes do mais alto magistrado da nação e recuperou os gestos do avô que também é. Pegou Lourenço ao colo, brincou com ele e teve direito até a recusar a chucha que o bebé queria lhe enfiar na boca, como contou ao Expresso um dos presentes. "Isso não é para mim!" E conclui: "O Lourenço esta fantástico". Esta terça-feira, aquele que ficou conhecido como o bebé milagre já voltou à creche, vida nova que começou na segunda-feira. Anónimo, como prefere a família, para assegurar um crescimento tranquilo.