Cofina junta redações para reforçar sinergias

Empresa garante que integração de meios como o “Correio da Manhã”, CMTV, “Negócios”, “Sábado” e “Record” no mesmo open space não é uma fusão de redações, mas sim uma forma de “permitir maiores sinergias operacionais”

O grupo Cofina, dono do "Correio da Manhã", da CMTV, do "Record", do "Negócios e da "Sábado", vai juntar todas as redações dos seus meios num espaço comum. A medida, que vai começar a tomar forma nos próximos dia, foi confirmada ao Expresso pelo diretor-geral editorial da empresa, Octávio Ribeiro, explicando, no entanto, que o que está em causa não é uma fusão de redações. "Os jornalistas especializados de cada título continuarão a trabalhar, como sempre, para a sua marca", garante.

A medida vai começar a ganhar forma nos próximos dias, através da criação, no edifício da Cofina, de um open space que visa "permitir maiores sinergias operacionais" e reduzir "custos na logística" em áreas como as deslocações ou o secretariado.

Neste open space passarão assim a funcionar de forma integrada as redações do "CM", CMTV, "Sábado", "Record", "Negócios", "Flash", "Máxima", "TV Guia" e "Destak". "Esta é a primeira e mais estruturante medida no cumprimento da minha nova missão como diretor-geral editorial" da Cofina, sintetiza Octávio Ribeiro.

Este processo surge no âmbito do plano de reorganização iniciado em abril pela Cofina, que teve como ponto mais visível, nessa altura, o despedimento coletivo de cerca de 60 trabalhadores do grupo. Paralelamente, a Cofina criou então a nova área de publishing do grupo, que passou a ter como diretor-geral editorial o jornalista Octávio Ribeiro, que acumula as novas funções com o cargo de diretor do "CM" e da CMTV.

A nova estratégia foi delineada depois de um arranque de ano que a administração do grupo chegou a qualificar como "dantesca" em matéria de receitas de publicidade e de circulação. No relatório sobre as contas do primeiro semestre do ano, de resto, a Cofina reiterou que "o ano de 2017 veio a revelar-se, até ao momento, um ano difícil ao nível das receitas de circulação e de publicidade, contrariando assim a tendência de recuperação que parecia despontar em 2016".

Nos primeiros seis meses do ano a Cofina apresentou um resultado líquido de 718 mil euros, o que traduz uma quebra de 69,3% face ao lucro de 2,3 milhões de euros que tinha apresentado no período homólogo. Na base deste comportamento esteve a quebra de 9,2% nas receitas do grupo, impulsionada pelas quedas de 9,9% nas receitas de circulação e de 4,6% nos proveitos gerados pela publicidade.