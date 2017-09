Pais dos alunos dizem-se enganados pela direção do Colégio Ramalhete

Catarina Pinto de Sousa, porta-voz dos pais dos alunos do colégio encerrado no dia do arranque do ano letivo, queixa-se de que até ao momento a direção do Ramalhete não se dignou a ouvir os encarregados de educação, depois de ter afiançado na segunda-feira que o fecho do colégio era boato

Catarina Pinto de Sousa, mãe de um aluno de três anos e de uma filha de seis que amanhã, quarta-feira, iria dar entrada no primeiro ano do Ensino Básico, queixa-se de que alguns pais foram, na segunda-feira, “enganados” pela diretora do colégio, Cristina Sousa, quando confrontada com o fecho do Ramalhete, anunciado domingo à noite por e-mail aos pais das crianças do pré-escolar.

“Mais do que uma falta de consideração para com os pais é uma falta de respeito pelas crianças, algumas das quais nunca começaram outra escola e esperavam com ansiedade pelo primeiro dia de aulas, principalmente as que sonharam todo o verão, como a minha filha, pela entrada no primeiro ciclo, a turma dos grandes”, afirmou ao Expresso Catarina Pinto de Sousa.

A porta-voz dos pais refere que os pais que, na segunda-feira, acorreram ao colégio para saber se o encerramento se estendia ao Ensino Básico foram ludibriados pela diretora, que garantiu que tudo não passava de um boato e que as aulas teriam início na quinta-feira. Embora fossem conhecidas as dificuldades financeiras da instituição, nada faria prever o encerramento abrupto, depois de no final do ano letivo ter sido anunciado a entrada de um investidor que prometeu aos pais aulas de música a lecionar por Rui Massena e de inglês por uma professora de Cambridge.

Segundo Catarina Pinto de Sousa, as negociações terão falhado porque a direção do colégio, ao contrário do acordado com o investidor não assumiu as dívidas da instituição. Além da falta de colaboração por parte da direção do colégio em arranjar alternativas para os alunos, os pais queixam-se ainda de ninguém adiantar se os pagamentos das inscrições e primeira mensalidade irão ser devolvidos. “É uma situação que causa enorme constrangimento nos orçamentos familiares”, diz Catarina, que até ao momento não encontrou vaga no particular para inscrever os filhos.

“É uma situação dramática. As crianças estão nervosíssimas e os pais aflitos porque as matrículas no ensino público estão fechadas e os colégios com vagas têm mensalidades de valores incomportáveis para muitas famílias”, acrescenta, lembrando que no seu caso já pagou cerca de 900 euros este mês, entre inscrição e mensalidades.