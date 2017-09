Maria Rosário Rodrigues é a nova diretora de Programa de Resistência a Antibióticos

Maria do Rosário Rodrigues é atualmente diretora de medicina interna do IPO do Porto, onde também lidera o Projeto "STOP Infeção Hospitalar"

A médica internista Maria do Rosário Rodrigues é a nova diretora do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistência aos Antibióticos, substituindo Paulo André Fernandes, que tinha apresentado a sua demissão há cerca de um mês. Segundo uma nota divulgada pela Direção-geral da Saúde (DGS), Maria do Rosário Rodrigues é atualmente diretora de medicina interna do Instituto Português de Oncologia do Porto, onde é também coordenadora do Projeto "STOP Infeção Hospitalar!". O anterior diretor do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistências a Antibióticos apresentou a sua demissão porque queria estar dedicado a tempo inteiro ao Programa, o que não foi possível, segundo confirmou à agência Lusa o diretor-geral da Saúde, Francisco George, há cerca de uma semana. Paulo André Fernandes, médico no Centro Hospitalar Barreiro Montijo, queria ter sido substituído no hospital para se poder dedicar integralmente ao programa prioritário da Direção-geral da Saúde, o que não chegou a ocorrer.