Marcelo quer esclarecimentos sobre donativos de Pedrógão Grande

Marcelo Rebelo de Sousa pediu, esta terça-feira, esclarecimentos sobre os donativos para Pedrógão Grande.

“É preciso explicar aos portugueses aquilo que me explicaram a mim: de onde veio o dinheiro para fazer frente à tragédia, quem é que o está a gerir, como e quanto”, afirmou o Presidente da República aos jornalistas, apelando ainda a que sejam corrigidos eventuais “lapsos, duplicações ou insuficiências”.

Marcelo pediu ainda que se “evite, nas três semanas que faltam [para as eleições autárquicas] converter [este assunto] em campanha eleitoral”. “Isto tem de ser explicado por quem, a nível local, tenha uma visão de coordenação”, afirmou.

Esta terça-feira, os presidentes das câmaras de Pedrógão Grande, de Castanheira de Pera e de Figueiró dos Vinhos admitiram que parte do dinheiro destinado às vítimas da tragédia do dia 17 de junho possa ter sido desviado. Os autarcas anunciaram que vão reunir-se esta terça-feira para discutir o assunto e que vão pedir ao Ministério Público para que tente perceber, junto do Banco de Portugal, para onde foi canalizado o dinheiro das contas solidárias.

“Há dezenas de contas que foram abertas em bancos e não sabemos o paradeiro desse dinheiro”, afirmou Valdemar Alves, presidente da câmara de Castanheira de Pera, ao jornal “i”, defendendo que deveria ter sido o Estado a controlar e a distribuir essas verbas.

O autarca admitiu ainda que os donativos de contas abertas no estrangeiro por parte de emigrantes possam também ter sido desviados, embora essas contas "sejam mais difíceis de controlar”.

Também esta terça-feira, a vice-presidente do PSD, Teresa Morais, exigiu ao Governo esclarecimentos adicionais sobre os donativos privados às vítimas dos incêndios florestais da região Centro, em junho, uma vez que o valor apurado, na sua opinião, é “ridiculamente baixo, se comparado com as expectativas criadas pelos números que foram divulgados”.

Em conferência de imprensa, na sede nacional do PSD, em Lisboa, a deputada social-democrata afirmou que “cumpre ao Governo explicar cabalmente aos portugueses que valores são estes, onde estão os restantes donativos, quem os está a gerir e em que termos”.