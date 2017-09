Governo acusado de não apostar no combate às bactérias hospitalares

Está sem comandante a frente de combate portuguesa na guerra mundial contra um dos mais temidos inimigos da medicina: as bactérias resistentes a antibióticos que infetam doentes hospitalizados. O diretor do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA) demitiu-se em julho porque o Governo não lhe concedeu o tempo, definido por lei, para cumprir a tarefa. As entidades internacionais pedem prioridade máxima para o problema mas a Direção-Geral da Saúde admite que só 20% dos hospitais cumprem os rácios de enfermeiros e de médicos para o controlo das infeções.

Há pouco mais de um ano na liderança do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), Paulo André Fernandes abandonou funções a meio de julho. O médico saiu porque não lhe foi concedida dispensa das funções clínicas durante dois a três dias por semana para se dedicar ao programa, não remunerado. Diretor dos cuidados intensivos do Hospital do Barreiro, precisava que o serviço fosse reforçado para que os doentes não ficassem sem assistência nas suas ausências.

Não querendo falar muito sobre a sua saída, o médico diz apenas que “devia discutir-se se um diretor de um programa de saúde prioritário como este não deveria estar dedicado a tempo inteiro, requisitado para uma função nacional”. E dá um exemplo das dificuldades: “Passei 2016 apenas com uma enfermeira porque repetidamente pedi assessores mas também não lhes foi dado tempo para se dedicarem ao programa.”

Combate não pode ser parado

O diretor-geral da Saúde, Francisco George, reconhece que este é um combate que não pode ficar parado e adianta que assumiu as funções na liderança do programa até à nomeação de um sucessor. “Temos neste momento três nomes que estão a ser contactados e até ao final do mês será nomeado um novo diretor”, garante. Quem está nas unidades de saúde aguarda a solução, temendo que o impasse ponha em risco os ganhos já conseguidos.

Os números mais recentes, de 2016, só serão comunicados, pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), mais perto do final do ano mas as estimativas são animadoras. “Houve uma diminuição significativa da prevalência de infeções e de antibióticos, embora possa ainda não ficar ao nível da média da União Europeia”, revela a enfermeira Goreti Silva do PPCIRA.

O Expresso apurou que os 10,5% de taxa de infeções nos hospitais, quase o dobro da média europeia, que em 2012 dava um retrato negro do país terá descido para menos de 9%. Sobre o uso de antibióticos, sabe-se já que as percentagens também serão mais baixas do que há cinco anos, quando foi feito o último relatório europeu. À data, Portugal estava nos 45,3% e a média da União Europeia era de 35,8%.

Outros dados disponíveis mostram que o consumo global de antibióticos tem vindo a diminuir desde 2011. Ainda assim, persiste um problema — a utilização de antibióticos de largo espetro, associados ao aparecimento nos hospitais de bactérias resistentes, continua a ser quase três vezes superior no seio europeu. Mas há um pormenor: os médicos portugueses são dos que mais registam no processo clínico do doente o motivo por que receitaram antibióticos.

Os especialistas estão convictos de que mais poderia ser feito com os recursos necessários, previstos mas apenas no papel. Segundo a DGS, uma avaliação ao PPCIRA indica que este ano 91% dos hospitais públicos têm um gabinete para o controlo das infeções e das resistências aos antibióticos, no entanto apenas 20% cumprem os rácios de médicos e enfermeiros dedicados, igualmente os mais baixos da Europa. E nos cuidados primários não há sequer uma unidade que assegure as 40 horas por semana previstas.

“Quem fizer pouco terá de fazer mais”

Um estudo feito pelo ex-diretor do PPCIRA revela que as unidades de saúde do Estado têm em falta 1827 horas médicas semanais dedicadas ao programa, mais de 1161 horas só nos centros de saúde. “A recomendação sobre os rácios resultou de um estudo em 1985 que concluiu que a infeção se reduzia em um terço nos hospitais que, entre outras coisas, tinham um enfermeiro por 250 camas. É uma recomendação com 32 anos e nós temos um quarto dos hospitais que ainda não consegue cumprir”, critica Paulo André Fernandes.

Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, critica a atitude de alguns colegas: “São precisas pessoas nas administrações preparadas para entender a importância destas questões e nem sempre existem.” O gestor defende que “a qualidade dos cuidados deve ser uma preocupação como pagar salários”.

O diretor-geral da Saúde afirma que quem trabalha no sistema de saúde sabe que o programa é prioridade das prioridades. Portanto, “quem fizer pouco terá que fazer mais; não é possível tolerar negligências”. Segundo o responsável, o ministro da Saúde já “deu instruções claras para intensificar as iniciativas do PPCIRA e preparar um decreto-lei no sentido de tornar obrigatórias as auditorias regulares e o cumprimento das linhas programáticas para prevenir infeções e resistências”.

Francisco George avisa: “Não está excluída a penalização das unidades que não respeitem as regras propostas, que devem ser assumidas com carácter vinculativo. Obrigatório, diria.” O PPCIRA, declarado prioritário em 2013, só no ano passado saiu da dependência de um departamento da DGS para a alçada direta do diretor-geral da Saúde.

Texto publicado na edição do Expresso de 26 de agosto de 2017