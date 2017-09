Fecho do Colégio Ramalhete deixa 90 alunos sem escola

Pais de 90 crianças do pré-escolar e Ensino Básico foram surpreendidos com o encerramento inesperado do colégio privado Ramalhete, no Porto, informação transmitida por e-mail no domingo

A poucos dias o arranque do ano letivo, os encarregados de educação de 90 alunos foram surpreendidos com o fecho do Colégio Ramalhete, instituição de ensino privado fundada em 1961, na Foz, no Porto. A primeira informação foi divulgada por e-mail ao fim da tarde de domingo, onde se lia que por motivo de força maior, “totalmente imprevisto e inesperado ”, o colégio não iria poder receber os alunos dos três, quatro e cinco anos no dia seguinte.

Após uma reunião, na segunda-feira à noite, Catarina Pinto de Sousa, porta-voz das duas dezenas de encarregados de educação, afirmou à Lusa que os pais estão “em pânico, sem saber o que fazer”. Ao longo de segunda-feira, os pais foram sabendo por funcionários do colégio que, além das três turmas do pré-escolar, também os alunos do Ensino Básico iria ficar sem escola face ao encerramento do Ramalhete.

“Estamos em choque, sem solução para os nossos filhos”, referiu ainda à Lusa a porta-voz dos pais e mãe de dois alunos, adiantando que as inscrições dos alunos já foram pagas, sem que até ao momento tenham existido indicação que os montantes serão reembolsados, 290 euros no caso do pré-escolar, 330 euros no primeiro ciclo.

Na segunda-feira à noite, a direção do colégio, de novo por email, assumiu que o Ramalhete depara-se com dificuldades financeiras nos últimos anos. O encerramento foi justificado com a parceria não concretizada por parte de um investidor. “Face ao atraso do pagamento de salários, os funcionários docentes e não-docentes recusaram apresentar-se ao trabalho, inviabilizando o início do ano letivo”, acrescentou ainda a direção, que informou os pais estar disponível para tratar de todos os procedimentos de transferência dos alunos.

À Lusa a diretora do colégio, Cristina Sousa, afirmara momentos antes do segundo e-mail que nada havia sido decidido em definitivo. O Expresso tentou contactar a direção do Ramalhete, cujo contato telefónico continua ativo mas ninguém atende.