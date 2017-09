Duas universidades inglesas lideram ranking mundial pela primeira vez

Pela primeira vez nos 14 anos de história do Ranking Mundial das Universidades organizado pela publicação Times Higher Education (THE), duas instituições europeias lideram a lista, ambas do Reino Unido. Oxford mantêm o 1º lugar e Cambridge sobe duas posições, até ao 2º. O Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique é o terceiro representante europeu num top 10 que ainda é dominado pelos Estados Unidos.

A Europa continua a assegurar metade das instituições representadas nos primeiros 200 lugares do ranking mundial da THE, mas a competição asiática faz-se sentir cada vez mais, notam os autores da lista divulgada esta terça-feira. As duas melhores universidades chinesas, de acordo com esta lista que é vista como uma das maiores referências no que respeita a rankings universitários, ultrapassaram a instituição alemã mais bem posicionada – a LMU Munich (34º lugar). De resto, a Alemanha perdeu duas representantes no top 200 e passou a ter 20 universidades listadas.

Entre as primeiras 30 posições, a Europa tem agora sete universidades e a Ásia três – as universidades de Singapura, Pequim e Tsinghua (as duas últimas chinesas). No ano passado, os números eram de 10 e dois, respetivamente.

“A Europa é uma das regiões líder no ranking da THE. A ascensão da Universidade de Cambridge ao 2º lugar, em particular, é um feito notável. E outras subidas mostram a força do continente num setor onde a competição global é cada vez maior. Mas também há sinais de que a Ásia está ameaçar algumas das instituições europeias mais proeminentes. E o Brexit representa um risco enorme para o sucesso das universidades do Reino Unido. A Europa precisa de trabalhar muito para manter este nível desempenho nos anos futuros”, comenta Phil Baty, diretor editorial dos rankings publicação inglesa.

Também os Estados Unidos, que veem o seu domínio voltar a esbater-se um pouco mais este ano, sentem a pressão. Pela primeira vez, não asseguram nenhum dos dois primeiros lugares – “um verdadeiro abanão no sector do ensino superior norte-americano”, consideram os autores. A Universidade de Singapura, por exemplo, chegou ao 22º lugar e ultrapassou Carnegie Mellon.

“As preocupações com o financiamento das universidades públicas, a incerteza sobre os níveis das receitas de investigação e as políticas anti-imigração podem determinar um recuo ainda maior nos próximos anos, alerta Phil Baty. Sobretudo quando as melhores instituições chinesas “fazem já parte da elite mundial e estão a ultrapassar outras universidades muito prestigiadas nos Estados Unidos, no Reino Unido e em toda a Europa.

Instituições portuguesas a descer

Já em relação a Portugal, a lista integra nove universidades, mas apenas a partir da segunda metade da tabela completa de mil instituições – a partir do lugar 200 o ranking não indica uma posição, mas um intervalo em que se encontra.

Aveiro, Coimbra, Lisboa, Nova de Lisboa e Porto situam-se entre as posições 501 e 600. Algarve (que não estava no ranking em 2017), Beira Interior, ISCTE e Minho situam-se entre o 601º e o 800º. A maioria desceu em relação à edição do ano passado.

Para a construção desta tabela, que enumera um total de 1000 instituições de 77 países, a THE usa um conjunto de 13 indicadores que medem o desempenho da instituição de ensino superior nas suas principais missões – ensino, investigação, transferência de conhecimento e projeção internacional. Os resultados são auditados pela PricewaterhouseCoopers.

Top 15

2018 2017 Instituição País 1 1 Universidade de Oxford R.Unido 2 4 Universidade de Cambridge R.Unido 3 2 California Institute of Technology EUA 3 3 Universidade de Stanford EUA 5 5 Massachusetts Institute of Technology EUA 6 6 Universidade de Harvard EUA 7 7 Universidade de Princeton EUA 8 8 Imperial College London R.Unido 9 10 Universidade de Chicago EUA 10 9 Inst. Federal Suíço de Tecnologia de Zurique Suíça 10 13 Universidade da Pensilvânia EUA 12 12 Universidade de Yale EUA 13 17 Universidade Johns Hopkins EUA 14 16 Universidade de Columbia EUA 15 14 Universidade da California, Los Angeles EUA

Fonte: Times Higher Education, 2018

As universidades portuguesas no ranking

Instituição 2018 2017 Universidade de Aveiro 501-600 401-500 Universidade de Coimbra 501-600 401-500 Universidade de Lisboa 501-600 401-500 Universidade Nova de Lisboa 501-600 501-600 Universidade do Porto 501-600 401-500 Universidade do Algarve 601-800 - Universidade da Beira Interior 601-800 601-800 ISCTE 601-800 601-800 Universidade do Minho 601-800 501-600

Fonte: Times Higher Education, 2018