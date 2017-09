Ricardo Sá Fernandes: “Não há sítio onde se minta tanto como nos tribunais”

Não é um melómano. Não tem ouvido, diz. Mas é a ouvir ópera que prepara os seus processos antes de ir para a barra do tribunal. A música clássica apazigua-o. E foi a escutar uma ária que o encontrámos no seu escritório, em Lisboa.

Porque é que os portugueses não acreditam na Justiça?

Porque têm a consciência de que a Justiça erra vezes demais. A Justiça não é infalível, nunca será. Somos humanos e, portanto, a existência de erros faz parte do sistema. Não é possível um sistema sem erros. O problema é que em Portugal, devido a uma cultura de formalismo, às vezes de preguiça em ir às questões substanciais, de fazer justiça, erra-se vezes demais. Se me perguntar se em Portugal a Justiça na maioria dos casos acerta, digo-lhe sem dúvida nenhuma que acerta. 80% das decisões são com certeza decisões equilibradas e justas. No entanto, a margem de erro é muito grande. É diferente ter uma margem de erro de 2% de ter uma de 20%. Ninguém se mete a jogar roleta russa quando 1/6 ou 1/5 da probabilidade é ser liquidado.

É essa noção que passa para o público?

É essa imagem que as pessoas têm que as faz ter medo da Justiça, porque temem a incerteza da Justiça. Há também o problema do atraso nos processos, que é preocupante. Mas mais preocupante do que a morosidade é a incerteza. As pessoas não confiam porque acham que não é certo que se faça justiça.

Serão os casos mais mediáticos que também falham e criam essa imagem?

Não são só os casos mais mediáticos. Esses, ao falharem, tornam o escrutínio público sobre isso mais fácil. Devo até dizer-lhe que provavelmente os casos mais mediáticos são menos suscetíveis de erro. Os casos de lana caprina, de pessoas que nem têm recursos, que não têm dinheiro para advogados, que não querem gastar dinheiro — a Justiça é cara em Portugal —, são, se calhar, mais falíveis do que os outros. Certo é que o juízo que as pessoas fazem é o mesmo que eu faço: a Justiça erra vezes demais.

Podia não ser assim?

Podia. Perante uma prova testemunhal que é muito sólida mas que é mentirosa já não há nada a fazer. Todos podemos ser enganados por uma testemunha que minta bem. O que acho é que há situações em que a Justiça erra porque não toma os procedimentos que deveria tomar. Uma coisa é o erro provocado pelas limitações da nossa natureza, outra é o erro porque não se fez o que se devia. Em Portugal isso acontece e não acontece por má-fé dos juízes, por corrupção dos juízes. Muitas vezes é por preguiça. Porque a decisão formal é sempre a mais fácil.

marcos borga

Porque é que decidiu ser advogado?

Há uma frase que me vem muitas vezes à memória, do escritor Neil Gaiman, em que ele diz que os contos de fadas são mais do que verdade, não porque nos dizem que os dragões existem, mas porque nos dizem que os dragões podem ser derrotados. Acho que esta ideia de derrotar o dragão, de ser o braço de uma ideia de justiça foi para mim sempre muito inspiradora. Depois haverá também razões de tradição familiar, muita gente ligada à magistratura, o meu avô, o meu bisavô... Mas desde miúdo foi esta ideia de que se pode derrotar o dragão que me animou. Mesmo sabendo que os dragões não existem. Porque o que é importante nesta fase é poder derrotá-los com tudo o que isso simboliza. Depois do direito à vida, da nossa subsistência, do direito à saúde, não há nada que seja mais importante para as pessoas do que o direito à justiça. Devo dizer mesmo, mais importante do que ter uma vida rica ou abastada, as pessoas anseiam por uma vida justa. A importância que dão por vezes a pequenas vitórias simbólicas de uma injustiça de que foram alvo da companhia de seguros, ou do vizinho, do Estado ou da mulher, denota isso, é um sentimento fortíssimo. As pessoas devem sentir que a sociedade se organiza de uma forma justa e que se elas forem lesadas têm direito à justiça.

Mas sente-se isso em Portugal?

Em Portugal há um grande défice nesta matéria. Acho que a revolução de abril fez coisas ótimas mas não tratou muito bem a Justiça, não foi capaz de olhar para ela de uma forma global e de uma forma que permita ultrapassar a cultura do formalismo, de rotinas, uma cultura de ofício. Há pouca preocupação substancial com a Justiça ou não tanta quanto devia.

Isso será um problema português que terá também que ver com a nossa dificuldade em lidar com conceitos como o de cidadania?

É um problema de sociedades como a portuguesa. Isto acontece porque, de facto, há falta de escrutínio público. Há um escrutínio interno. As magistraturas e a advocacia são no geral competentes do ponto de vista técnico, são independentes — haverá com certeza zonas marginais de corrupção —, mas são gente que não gosta de ser escrutinada. E é uma gente que não é escrutinada.

Daí a questão sobre a cidadania, o cidadão português também não exige o escrutínio...

Ah, não. E esse é de facto um problema português. Os portugueses são pouco exigentes com o escrutínio.

E com a responsabilização.

Exatamente. O escrutínio é fundamental para assegurar o sentido de responsabilidade. O grande problema da sociedade portuguesa, na minha avaliação, e por exemplo do ponto de vista económico, é um problema de produtividade. Trabalhamos horas a mais, se calhar precisávamos de trabalhar metade. Multiplicamo-nos em esforços descoordenados, desorganizados porque não temos sentido de responsabilidade. E isso afeta do ponto de vista económico a produtividade do país. Temos desafios económicos terríveis pela frente, que só ultrapassaremos se melhorarmos a nossa produtividade, a nossa capacidade de organização. As pessoas quando se sentem escrutinadas, sentem-se mais responsáveis.

Como é que podemos criar uma sociedade que exija mais aos diversos poderes?

Esse é um problema cultural e que não se resolve com uma lei. É um somatório de coisas que se vão juntando. Acho que, apesar de tudo, hoje estamos em condições de exigir mais avaliações do que há dez ou vinte anos. Nos casos da Justiça, o que se escrevia há vinte anos eram patacoadas. Hoje já há uma procura de rigor na enunciação dos factos. As coisas mudaram muito mas ainda estamos longe de ter escrutínio.

Não há avaliação pública no caso da Justiça?

É praticamente nula. Há muito melhor imprensa a relatar os factos e os processos, mas reflexão na imprensa, comentário crítico rigoroso sobre os processos praticamente não existe. Acabou agora o processo do BPN, as pessoas relataram as sentenças, quem foi condenado, quem não foi, mas durante o julgamento o que é que se passou?

Era preciso refletir sobre a atuação dos advogados?

Claro, e dos juízes e do Ministério Público. Já vi coisas deploráveis feitas pelos três sectores, juízes, advogados e Ministério Público.

Isto não é um problema geral?

É. A passividade com que se aceita a falta de assunção de responsabilidades. Neste caso agora dos incêndios de Pedrógão Grande é uma coisa muito preocupante. É provável que não haja o apuramento da responsabilidade criminal de ninguém, agora há aparentemente uma manifesta descoordenação dos serviços da responsabilidade do Estado. É preciso esperar pelo resultado do inquérito do Ministério Público? Não pareceria que, passada aquela primeira semana que foi terrível, seria de exigir avaliações e que os órgãos do Estado comandados pelo Governo estivessem a apresentar conclusões. Refugiam-se em segredos de Justiça que não existem, são balelas. Uma lista de mortos de uma calamidade é um segredo de Justiça? Então quando cai um avião a primeira coisa que se faz não é divulgar a lista de mortos? Isso é não ter, salvo o devido respeito como nós dizemos sempre que nos pronunciamos, nenhuma espécie de sentido. Este é um bom exemplo de como nós nos refugiamos em formalismos. Esta coisa do segredo de Justiça para ocultar informação ou para não expormos as questões é uma coisa terrível. Os portugueses têm uma falta de sentido cívico absolutamente triste.

Não haverá também algum medo de se manifestar civicamente?

Claro que sim, vivemos numa cultura de medo. O português às vezes é muito corajoso, mas por regra é manhoso. A história de Portugal é uma história extraordinária de sobrevivência, quando aparentemente não havia razões para sobrevivermos enquanto país. Sobrevivemos muito com a manha. A manha tem coisas boas e coisas más. Acho que o exemplo que melhor ilustra o que é o português é o rei D. João VI, que foi um rei que acabou por ter resultados ótimos. Fugiu para o Brasil, garantiu-nos a independência, andou a enganar os franceses e os ingleses. Mas foi manhoso. Isto é uma característica que reflete uma cultura de medo e de falta de frontalidade.

Sente-se um cidadão sem medo?

Sinto-me um cidadão que faz tudo para não agir sob o efeito do medo, mas que também tem medo.

O caso Bragaparques desgastou-o?

Desgastou-me imenso, mas é o ato cívico mais importante da minha vida. Paguei o preço por ter ousado e sinto-me muito bem com isso. Não há, que eu me lembre na democracia portuguesa, nenhuma pessoa objeto de corrupção que tenha denunciado a corrupção ao nível de responsáveis políticos. Eu dei esse passo. Acho que ajudei com isso a que as pessoas compreendessem o que era a problemática da corrupção. Agora paguei o preço. As pessoas em Portugal não gostam que se faça aquilo que a generalidade não faz. O facto de se pôr um bocadinho a cabeça de fora dá logo vontade de cortar a cabeça.

marcos borga

Acha que é por isso que não há julgamentos de corrupção em Portugal?

Vai começando a haver. Mesmo no caso Bragaparques, ele [Domingos Névoa] não cumpriu a pena mas foi condenado através de um processo muito ziguezagueante — pelo meio até foi absolvido. Acho que vai haver outros casos, não de corrupção de funcionários mas de responsáveis políticos. Apesar de tudo, a cultura do combate à corrupção é uma cultura que se vai fazendo. Têm-se dado passos. Hoje as autoridades e a consciência social são muito mais exigentes do que eram há dez ou há 20 anos.

Mas, por exemplo, falando da ‘Operação Marquês’, porque é que toda a gente diz que é tão difícil provar um crime de corrupção?

Porque é mesmo difícil. A corrupção é um acordo entre dois indivíduos e nenhum deles está interessado em entregar a cabeça. Há o corruptor ativo e o corruptor passivo, ambos estão interessados em esconder. Se um deles não denuncia é muito difícil provar o crime. No meu caso [Bragaparques], era o meu irmão [José Sá Fernandes] por meu intermédio que estava a ser corrompido e eu entreguei o caso à Polícia. Mas se nenhum deles der este passo é muito difícil. Não há prova testemunhal, pode haver muitas interpretações para os movimentos financeiros... E é por isso que acho, e não sou a favor de uma colaboração premiada à brasileira, que os mecanismos que existem em Portugal de compensar a colaboração são insuficientes. Temos de dar um passo, temos de proteger as pessoas que ajudam no combate à corrupção, denunciando as próprias situações em que estão envolvidas. A corrupção é um dado endémico em Portugal. Não vale a pena escamotear.

Um dado endémico?

Não temos padrões de corrupção correspondentes por exemplo ao que se passa em certos países da América Latina. São universos completamente diferentes. Mas não temos uma exigência no combate à corrupção semelhante àquela que existe nos países do norte da Europa. Os últimos 20 anos demonstram que os mecanismos da corrupção eram frequentes na definição das relações entre os agentes económicos e os agentes políticos. Esse dado é absolutamente indiscutível. Não era o tipo de caso de primeira geração, o tipo que aparece com a mala de dinheiro, como aconteceu no Bragaparques, e quer trocá-la por um favor no parque de estacionamento do Martim Moniz. A corrupção vai-se sofisticando, torna-se mais difícil de detetar. Não sei, nem me quero pronunciar sobre isso, se o Ricardo Salgado foi corruptor em qualquer coisa, mas não estou a vê-lo aparecer com um macinho de notas para entregar a alguém. O conhecimento que tenho é que a corrupção fazia parte das regras do jogo entre a política e a economia em Portugal. Não para toda a gente, claro, havia e há gente que rejeita esse tipo de promiscuidade. Agora, que se sabia que isso fazia parte das regras e que muitas vezes acontecia é um dado incontroverso.

A morosidade e o sucessivo adiamento de prazos não faz com que o país se sinta incomodado?

Acho que o Ministério Público deu passos de gigante no combate à corrupção. Tem uma postura completamente diferente. Acho que a atual procuradora-geral tem desempenhado um bom papel na matéria no sentido de incentivar as investigações. No entanto, o Ministério Público continua muito preso a uma cultura de ofício, que o leva a atrasar excessivamente os processos. Não há nenhuma razão para estes quatro anos de ‘Operação Marquês’. Isto é absolutamente confrangedor. Não tenho de me pronunciar sobre o caso, até sou advogado de um dos arguidos [Lalanda e Castro], não tenho de me pronunciar sobre a culpa ou inocência de José Sócrates, mas quando ele protesta e refila e se indigna com o tempo de duração do processo tem toda a razão. Acho que ele está a ser deixado um bocadinho sozinho nesse protesto. As pessoas também deixam cair os “seus amigos” em três tempos. Acho que uma coisa é o que António Costa tem feito e bem, que é o de separar as águas da política e da amizade, mas acho que uma palavra sobre esta demora impunha-se ao Governo e ao Partido Socialista. Esta situação é absolutamente inaceitável.

Já uma vez disse que os tribunais são casas de mentira.

São. Não há sítio onde se minta tanto como nos tribunais.

Quem mente, as testemunhas, os arguidos, os advogados, os juízes?

Todos. Todos mentem, mas é verdade que a maior responsabilidade é das testemunhas porque elas é que têm de depor sobre os factos. E nós também somos muito pouco rigorosos a punir os que mentem nos julgamentos. E temos uma coisa absolutamente estrambólica contra a qual eu me bato há muitos anos e que é responsável pela condenação de muitos inocentes e pela absolvição de muitos condenados que é o facto de que quando se chega a julgamento o que está no inquérito em nenhumas circunstâncias, se não houver acordo, pode ser revelado ao tribunal. O caso mais flagrante dessa injustiça é o caso Casa Pia.

Diz que este caso é uma fraude, acredita piamente no que está a dizer?

A Casa Pia é um caso sobre o qual não tenho qualquer dúvida, sublinho, não tenho qualquer dúvida, de que assenta num equívoco, numa fraude, numa burla, se quiser. Não tenho a mais pequena dúvida de que nos tribunais ou fora deles, a sociedade há de reconhecer mais tarde ou mais cedo que aquilo foi um engano. O julgamento está todo gravado, as provas estão acessíveis, dá muito trabalho porque ler sentenças de três mil páginas intragáveis é muito difícil, mas é possível. Ainda em sede de recurso, temos neste momento uma queixa no Tribunal Europeu de que estamos à espera do resultado.

Está a dizer que Carlos Cruz é inocente?

Não só o Carlos Cruz. Com exceção do Carlos Silvino, que terá responsabilidades próprias, todos os outros arguidos no processo são inocentes. As pessoas às vezes perguntam-me e o Ritto? O Ritto também é inocente. O processo Casa Pia é um engano extraordinário. Quem enganou, quem manobrou? O processo Casa Pia é extraordinário porque ninguém manobrou. Foi um conjunto de circunstâncias que levaram as pessoas a acreditar que aquilo era assim, a quererem e a desejarem que aquilo fosse assim. E quando as pessoas desejam muito que uma coisa seja assim perdem o sentido crítico, aderem à tese e depois é muito difícil voltarem atrás. Em Portugal, no campo da Justiça voltar-se atrás... A verdade adquirida num processo parece que fica cristalizada. Todas aquelas pessoas envolvidas no processo, os procuradores, os juízes, Catalina Pestana, todas elas estão convencidas daquela verdade. Na Casa Pia houve abusos, aqueles miúdos foram com certeza abusados, a Casa Pia tem um lastro histórico de abusos. Mas aquelas personagens foram encaixadas num puzzle que a sociedade estava preparada para receber. E durante muitos anos a justiça em Portugal foi o processo Casa Pia. Se calhar muitos destes processos da criminalidade económica estão aqui e nasceram nesses anos. Muita da criminalidade económica nasceu nos anos em que o foco era a Casa Pia porque a pedofilia é o mais horroroso dos crimes. Estamos todos juntos contra ela e ela foi muito conveniente.

Está a dizer que distraiu a sociedade do aparecimento de outro tipo de crimes?

Distraiu, claro que distraiu.

Está mesmo a trabalhar num documentário sobre o caso Casa Pia?

Gostaria de o fazer. E gostaria de escrever um livro sobre o processo para repor a verdade. Mas neste momento ainda dou prioridade ao processo que está em Estrasburgo.

Quer fazer o que fez com Camarate?

Sim, exatamente.

Também tem a certeza absoluta de que foi crime?

Não. O que digo sobre o caso Camarate é que com toda a probabilidade houve um ato de sabotagem. É o que está escrito no meu livro. Há fortes indícios disso mas não posso provar, não tenho a certeza absoluta. E sobre os autores da sabotagem, isso então ainda menos. Não tenho uma opinião firme sobre a autoria, tenho pistas.

Tem trabalhado em casos muito mediáticos. O nome do advogado pode ajudar a resolver casos e estou a lembrar-me de Rui Pedro em particular?

Acho que pode, tal como a atenção da comunicação social. Foi o que aconteceu com o caso do Rui Pedro e do Leandro Monteiro, um rapaz que esteve preso por um alegado abuso sexual e depois foi absolvido. O caso do Rui Pedro e o caso do Leandro Monteiro [num conseguimos a condenação do responsável, noutro a absolvição do arguido] foram casos em que o papel da comunicação social foi absolutamente decisivo. Se a comunicação social não tem ressuscitado este caso provavelmente o caso do Rui Pedro teria morrido por morte natural e o Leandro teria sido condenado.

Volto a frisar: o nome do advogado conta ou não?

Se o advogado tem alguma notoriedade e se as pessoas lhe atribuem credibilidade pode ser importante. Não é só o nome, tem que ver com a credibilidade de quem está nos processos. Acho que as pessoas vão aprendendo a distinguir o que é credível do que não é. No campo da Justiça temos sempre de nos preparar para o melhor e para o pior. Temos de ter essa humildade. Mas não nos podemos deixar ir abaixo quando enfrentamos o pior. Temos de vir sempre outra vez à tona de água.

Vai buscar forças à sua fé cristã?

Vou. Sou antes de mais nada cristão. Costumo dizer que sou cristão, sou maçom e sou socialista. E exatamente por esta ordem. Sou primeiro cristão, os valores do amor aos outros e a Deus estão sempre presentes na minha vida e iluminam tudo o que faço. Eu antes de tudo, como valor espiritual sou cristão. É a primeira das minhas convicções, até cronologicamente foi aquela que primeiro me preencheu.

E a maçonaria?

Sou maçom desde os vinte e tal anos. Acredito nos valores da maçonaria que inspiram no fundo a sociedade liberal do século XIX. A liberdade e a tolerância são valores que afirmam a maçonaria e matrizes da cultura ocidental. Sou cristão. Revejo-me na Inquisição? Não. Sou maçom. Revejo-me nestas negociatas que há nas lojas? Não. E nos compadrios também não.

Como advogado que se rebela contra a cultura do favor como olha para esses compadrios?

Sou completamente contra os compadrios que tenho noção de que existem na maçonaria. Mas os valores da liberdade e da tolerância de que falava, são valores fundadores das nossas sociedades democráticas, são valores fundadores da democracia. A democracia só existe se existir liberdade, cultura de favorecer a igualdade e a tolerância.

E também é socialista.

Sou socialista porque acho que não é possível construir uma sociedade justa sem uma intervenção do Estado que garanta necessidades fundamentais da sociedade e que contribua para a justiça social. Sou socialista à maneira social-democrática, se quiser, mas a ideia é esta: não posso confiar apenas no funcionamento dos mecanismos de mercado para almejar uma sociedade justa. É preciso que o Estado intervenha, corrija desigualdades, assegure serviços públicos, necessidades sociais e isso só é feito no quadro genérico que é a construção do socialismo.

Mas foi pelo Livre/Tempo de Avançar que se candidatou pelo círculo eleitoral do Porto nas legislativas de 2015. Em que acreditava para entrar na política?

Já tinha estado na política há 40 anos.

No MDP/CDE.

Suponho que fui o candidato mais novo às eleições de 1975 para a Assembleia Constituinte. E agora, 40 anos depois, candidatei-me pelo Livre. Em ambas as candidaturas eu entendia que era indesculpável a falta de diálogo à esquerda. Apesar de todas as divisões, sempre entendi que havia elementos comuns suficientes para que à esquerda não houvesse o divórcio que existiu durante 40 anos. Há coisas que disse em 75 iguais às que disse em 2015. Não pode haver uma cultura de exclusão da esquerda. Acho que o Livre, sem ter eleito ninguém, foi dizimado do ponto de vista eleitoral, foi um grande ganhador do ponto de vista das ideias, porque os partidos à esquerda acabaram por fazer aquilo que nunca assumiram que faziam e que nós assumimos.

Defende uma união da esquerda?

Não é bem uma união, mas uma convergência quando ela é necessária. Há projetos que podem ser incompatíveis, o combate político vai continuar a existir, mas que nunca estivessem disponíveis para convergir isso é que eu achava estranho, eu e as pessoas todas que estavam no Livre/Tempo de Avançar. Fomos precursores desta ideia.

O que o atrai na política?

A ideia de contribuir para uma sociedade melhor. A ideia de contribuir para uma sociedade onde aqueles de quem gosto possam ser mais felizes. Não tenho ambições políticas. Costumo dizer que as únicas ambições que tenho na vida neste momento são, por um lado, ajudar aqueles de quem eu gosto a ser felizes e, por outro, procurar fazer bem as coisas em que me empenho. Mas dentro deste quadro não excluo que possa voltar a ter responsabilidades políticas. Porque não?

Foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no Governo de António Guterres durante 77 dias. Que reforma fiscal queria para o país?

Parte da reforma fiscal que eu queria para o país fez-se. Como, por exemplo, a Lei de Revisão da Reforma Fiscal que permitiu o acesso à informação bancária, à inversão do ónus da prova, a nova legislação penal que passou a punir os crimes fiscais, coisas que simplificaram muito a vida às pessoas como a tributação simplificada... Acho que contribuí, e tenho muito gosto nisso, para um sistema fiscal mais justo. Creio e espero que se vá mais longe.

Saiu na altura por incompatibilidade com António Costa?

Houve um conflito com o António Costa. Estávamos perante o 20º aniversário de Camarate e eu entendi que apesar de estar no Governo não me podia despir do que era e tomei posições públicas muito claras sobre a matéria. O António Costa achou que aquilo prejudicava a boa relação que tinha com as magistraturas e demitiu-se. Imediatamente falei com o doutor Pina Moura para dizer ao António Costa que ele fazia mais falta ao Governo do que eu e pedi-lhe para lhe dizer que ficasse ele que eu saía. E foi assim. Não fiquei com nenhuma incompatibilidade com ele e foi até por causa da minha participação que uns anos mais tarde houve um casamento entre ele e o meu irmão. Não fui o padrinho mas estive na cerimónia. Não tenho nada contra ele.

Nem em relação ao PS que já disse publicamente ser um partido de favores?

Isso é verdade. O PS, o PSD e o CDS incentivaram em Portugal uma cultura de favores, de nepotismo. Estou ideologicamente próximo do Partido Socialista, mas tem uma prática política absolutamente inaceitável, de favores, de complacência, com compadrios, situações pouco claras. O PS tem um histórico que critico e foi por isso que nunca aderi ao partido.

Voltando à advocacia e à sua prática. Considera-se um advogado de causas?

Sim, apesar de isso ser um bocadinho um chavão. Acho que cada caso para mim é uma causa. Bato-me por alguns pequenos casos que não são mediáticos e que não têm significado económico mas que para mim são uma causa.

Não cobra nessas situações?

Depende. Cobro quando posso, quando entendo que não há condições, que as pessoas não podem, que há razões para que não cobre, não o faço. Felizmente tenho uma advocacia muito diversificada e há uns que pagam para os outros. Mas empenho-me muito e as pessoas sabem que podem confiar em mim. Tenho, às vezes, um defeito: vou a muitas coisas. É a vontade de querer participar que me faz às vezes não ter o discernimento de não aceitar tudo. Agora, gosto que cada caso seja uma causa e isso só é possível fazer no quadro de uma advocacia liberal como a minha, não é possível fazer numa sociedade de advogados. As grandes sociedades de advogados têm méritos e têm deméritos mas são máquinas empresariais, são incompatíveis com a ideia de que cada caso é uma causa. Se estrangularmos e aniquilarmos esta advocacia liberal de resistência será uma perda enorme para a sociedade. As estruturas empresariais não estão na primeira linha de combate à injustiça e estão a ocupar terreno demais.

Também exerce advocacia quando vai para a Oura, em Trás-os-Montes, onde tem a sua casa-refúgio?

Tenho lá uns colegas com um escritório em Chaves, onde exerço alguma advocacia muito marginal.

O que procura quando vai para Trás-os-Montes, o contacto com a natureza e com a agricultura?

Sim. Faço agricultura, faço vinho. Tenho lá muitos livros, gosto muito de passear, de andar de bicicleta. Tenho por aquela terra uma paixão enorme.

Foi criado lá, passou lá férias?

Nasci em Lisboa, a minha família paterna era do Porto e eu andava muito entre as duas cidades. Tínhamos umas coisas em Trás-os-Montes, onde eu ia durante a minha infância e adolescência. Era uma coisa exótica que ficava para lá dos montes. Foi já em adulto que me comecei a interessar mais por aquilo, acabei por ficar com uma parte desses bens. Foi uma relação conquistada e hoje é um refúgio que me sabe muito bem.

Porque é que diz que o tempo que passou em Bissau, onde ajudou a montar a Faculdade de Direito, de 1989 a 1992, foi o período mais feliz da sua vida?

Foram dois anos absolutamente apaixonantes. Sentir a construção de uma faculdade numa terra onde não havia nada foi algo extraordinário. Fui muito feliz ali. E mantenho com a Guiné laços muito estreitos. Ainda em abril levei a família a conhecer aquele mundo.

Há muita gente que recorre a si na Guiné?

Sim. E devo dizer-lhe que há uma nova guerra onde me vou meter. No último dia em que lá estive assisti a uma enorme manifestação à porta da Embaixada de Portugal de familiares de antigos combatentes do exército português que Portugal abandonou e que não têm direito às suas reformas nem a nenhuma compensação por terem trabalhado para o exército colonial. Dirigi-me às pessoas que vi ali manifestarem-se e disse-lhes que ia ajudá-las. Acho que o Estado português tem uma responsabilidade para com elas que tem de saldar.

Essas guerras em que se mete dão-lhe mais ânimo?

Dão. É evidente que sim. A noção de que somos úteis faz-nos viver.