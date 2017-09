Já votou no Orçamento Participativo? Só tem mais uns dias

São cerca de 600 ideias para aplicar em Portugal e cada cidadão pode votar em duas delas: uma a nível nacional e outra a nível regional. As propostas vencedoras serão concretizadas pelo Governo a partir de outubro

Até dia 10 de setembro, todos os cidadãos portugueses podem decidir como investir 3 milhões de euros do Estado através de um voto online em www.opp.gov.pt ou de uma mensagem gratuita para o número 3838.

Neste primeiro Orçamento Participativo de Portugal (OPP) as áreas abrangidas pelos projetos foram quatro: cultura, agricultura, ciência e formação de adultos. No site dedicado aos projetos é possível encontrar propostas como “Há música entre nós”, “Jardins de Borboletas”, “48 horas de ciência” e “Um clique para a serra da Lousã”.

As votações abriram em junho e entre os cerca de 600 projetos, 202 são de âmbito nacional e 399 de âmbito regional.

Em Conselho de Ministros, o Governo aprovou já o aumento da verba destinada à segunda edição do OPP, que contará com cinco milhões de euros. O "sucesso" da primeira edição, com a apresentação de mais de mil propostas dos cidadãos numa primeira fase, levou o governo a reforçar a dotação orçamental para 2018. De três milhões de euros, os portugueses passarão a ter cinco milhões no próximo ano para dar lastro à imaginação e apresentar propostas para o país.

"O OPP é um compromisso assumido no Programa do XXI Governo e um instrumento para melhorar a qualidade da democracia através da aproximação dos cidadãos à política", referia o comunicado do Conselho de Ministros.

As propostas mais votadas até 10 de setembro serão conhecidas no final do mês e concretizadas a partir de outubro deste ano.