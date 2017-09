Em Portugal incendiários raramente vão parar à prisão

De 2001 a 2015 apenas 48 incendiários foram condenados a pena de prisão efetiva. Em 2016, a maioria dos inquéritos abertos pelo crime de incêndio florestal acabou arquivado e apenas 3% chegou a julgamento

Segundo dados da Procuradoria-Geral da República (PGR) revelados este domingo pelo Jornal de Notícias (JN), em 2016 foram instaurados 9.955 inquéritos por crime de incêndio florestal, mas desses 9.650 foram arquivados e, em concreto, apenas avançaram 141 acusações.

“Existem vários fatores que podem ditar um arquivamento, mas o crime de incêndio florestal é de investigação complexa e nem sempre se consegue chegar à autoria da ignição, ainda que se reúna toda a prova material sobre as suas causas”, explicou ao JN Rui Almeida. Segundo o responsável pela área dos incêndios da PJ, é “difícil” fazer prova da autoria em tribunal, porque raramente há testemunhas a que se possa recorrer durante a investigação.

Segundo os dados do Ministério da Justiça até 2015, na maioria dos casos as condenações aos incendiários passaram por penas de prisão suspensas com apresentações periódicas na polícia - 34 em 2015, 39 em 2014 e 27 em 2013 - e pela aplicação de multas - 33 em 2015, 17 em 2014 e 39 em 2013.

39 incendiários em prisão preventiva em 2017

Após um Verão repleto de incêndios e marcado pela tragédia de Pedrógão Grande, a ministra Francisca Van Dunem revelou na passada quarta-feira, em entrevista à RTP3, que a Polícia Judiciária deteve, até ao momento, 82 incendiários (florestais) e que 39 deles ficaram em prisão preventiva por decisão judicial.

A governante afastou a possibilidade de alargar a moldura penal para este tipo de crime que já permite pena de prisão até 10 anos, falando ainda de propostas legislativas para lidar com o problema dos incendiários.

Revelou também que este ano a faixa etária dos incendiários detidos foi dos 16 aos 80 anos, mas que o perfil do incendiário é o de um homem, na casa dos 30/40 anos, desempregado ou com trabalho precário e com fraca escolaridade ou problemas cognitivos.