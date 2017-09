Chegaram os pet-sitters

Há alguns anos, uma geógrafa que viajava com muita frequência encheu-se de sentimentos de culpa por deixar a sua gata sozinha em casa tanto tempo, e pediu ao namorado que lhe desse guarida. Achou que a gata ficaria contente por ter companhia. Ao terceiro dia, o rapaz estava consumido pelo pânico. A felina recusava mostrar-se desde que mudara de casa, e nem a comida mostrava vestígios de ter sido tocada. Ao quarto dia, perante o cenário de ter de ligar à namorada a dizer-lhe que o animal desaparecera, montou um ‘cerco’ de molas da roupa poisadas na vertical, para aferir se a gata ainda se encontrava em casa. (E sim, ainda lá estava).

Foi para evitar cenários como este que se criaram serviços como O Gato Fica ou Madame Miaus. Sabendo que os gatos são animais muito territoriais, que sofrem fisicamente de stresse por terem de sair do seu ‘canto’, os pet-sitters vão a casa quando os donos estão fora e tomam conta da ‘ocorrência’. Dão de comer, beber e tratam da higiene dos felinos, brincam e fazem companhia, atenuam-lhes a solidão. Há pet-sitters que tomam conta de animais durante três semanas ou mais, uma ou duas vezes por dia, com direito a fotografias enviadas para os donos e até ‘serviço’ de rega das plantas.

O Gato Fica surgiu para ocupar o tempo livre de Joana Soares. Professora de piano, trabalhava de outubro a julho, e tinha tempo vago. Formada em psicologia, a frequentar um mestrado em veterinária, percebeu que “havia pouca oferta de pet-sitting” na área da Grande Lisboa. Criou uma página no Facebook, um site, e começou a divulgar o seu serviço em julho de 2014. Um mês depois, “já não tinha vagas”. Hoje, não tem mãos a medir e garante que o seu ritmo de trabalho é “intensivo, podendo acordar às 5h da manhã e fazer a última visita às 23h”. Tanta foi a procura que a equipa d’O Gato Fica é hoje composta por três pessoas — Joana, Catarina Rodrigues, uma das primeiras clientes, e Susana Silva, que ajuda nas épocas de maior procura (verão, Natal, Páscoa...).

Desde que começou, O Gato Fica recebeu a confiança de 471 clientes e tomou conta de 791 gatos. Os donos confiam as chaves de casa com naturalidade. Há o serviço ‘essencial’ (comida, água e higiene do gato, por €7,5), o premium, que adiciona às valências anteriores meia hora de companhia — com brincadeira, festas ou colo —, ou o deluxe, quando esse tempo passa a uma hora. “Já aconteceu adormecermos com o gato”, confessa Joana, de 34 anos. Sobre os clientes que procuram os seus serviços, garante que há de tudo: “Temos animais em bairros sociais, e outros em palácios, literalmente. E no caso dos primeiros, eram duas visitas por dia, porque o gato tinha de receber medicação.”

Ao contrário de Joana, que vive desta atividade, Mariana Martins, cat-sitter fundadora da Madame Miaus, em Coimbra, ainda sente muito a sazonalidade do serviço. Aos 29 anos, a mestranda em Antropologia não arranjou emprego e, dado ser “uma adoradora de gatos” e a oferta ser muito escassa, achou que era uma forma apelativa de se sustentar. Ela própria dona de seis felinos, estava habituada a tomar conta dos gatos dos amigos ou vizinhos, quando estes iam de férias. Desde dezembro de 2015, transformou essa tarefa num sustento. Apostou nas redes sociais e, passados uns meses, começou a ter clientes. “Combino um dia para conhecer as pessoas, a casa, o gato — as regras e os ‘truques’ de cada um”, conta. “Se o animal gosta de beber água do lavatório ou do bidé”, por exemplo. Uma visita diária custa €6, com direito a regar as plantas e levantar o correio. Duas visitas por dia são €10, se o gato precisar de medicação.

Também há dog-sitters. Há dez anos que a psicóloga Maria Batista cuida dos cães de amigos e familiares. A partir de junho, formalizou aquilo que fez toda a vida e abriu a Animais Felizes, em Lisboa. A ideia é que “os cães que estão habituados a viver em casa com os donos, e estranham ir para hotéis”, tenham uma alternativa semelhante ao ambiente de casa. Na moradia onde vive, com jardim, Maria proporciona um ambiente familiar aos cães. “De manhã, mal acordo, vamos passear numa mata aqui ao pé, pelo menos meia hora, se forem cães saudáveis”, explica. Depois, “voltamos, eles comem, brincam, dormem onde querem — na sala, no quarto...” Maria aproveita para treinar os cães, e pôr em prática os ensinamentos do curso de obediência básica que tirou. “Aprendem boas maneiras, a usar a trela sem a puxar, a não pôr as patas em cima do balcão”, continua. À tarde e à noite, cães e dog-sitter tornam a passear.

Maria já recebeu “um cão epilético, outro com problemas cardíacos”, mas isso não a assusta. Na verdade, admite que “está a ser uma experiência muito positiva e relaxante”, e que gostaria de “só fazer isto”. A procura nos meses de verão já a obrigou a recusar trabalho. Em agosto, vai ficar com três cães ao mesmo tempo (€10 por dia). Os animais têm-se revelado companhias mais simples do que as pessoas. A psicóloga nem sequer deixou de aplicar a sua formação de base. “Os métodos de treino que utilizo vêm de uma corrente chamada comportamentalismo. Utilizo sobretudo o condicionamento clássico do Pavlov e o condicionamento operante do Skinner. Dentro do condicionamento operante, que influencia a frequência dos comportamentos, recorro apenas a reforços positivos, recompenso o cão cada vez que ele faz o que pretendo. Não ralho com eles, nem os castigo”, conta.

Em Leiria, Beatriz Alves vive do pet-sitting. Desde que começou a trabalhar na área, em novembro de 2015, a enfermeira veterinária de 27 anos não tem tido falta de trabalho. Em casa, a cadela “Citadelle”, e os gatos “Vitória”, “Nôma”, “Âmbar” e “Jack” fizeram sempre parte da família. Ainda se lembra dos primeiros clientes — “a cadela ‘Estrela’ e os gatos ‘Mio’, ‘Charlie’ e ‘Leo’, todos da mesma casa”. “Foram cinco dias, de manhã e à noite.” O seu serviço inclui “alimentação, passeio, mimos e brincadeira; limpeza do canil ou caixa de areia; medicação, caso o animal esteja em tratamento; e corte de unhas ou escovagem, caso o dono peça”.

Beatriz cobra à hora (€5,5 por hora, ou €7 por hora e meia). Acredita que o facto de ter uma licenciatura na área lhe dá um olhar mais qualificado quando toma conta dos animais. E crê que muita gente ainda desconhece este serviço. Em breve, pode ser que seja tão comum como ligar para a babysitter.