Viajar. Visite menos, viva mais

Invejo as pessoas que, em cada viagem que fazem, conseguem regressar sempre com algum segredo para contar. Que descobrem sítios onde a multidão de turistas não vai. Foi uma das primeiras lições que aprendi: viajar não é visitar. Para descobrir a cidade que não vem nos guias turísticos é preciso percorrê-la na cadência preguiçosa dos passos, tateá-la devagarinho para que as suas pedras nos revelem os segredos mais bem guardados. Uma cidade é como uma mulher: as histórias que ela nos conta não são dadas na primeira troca de olhares.

Não sou de paixões fáceis, sobretudo quando são cortejadas por muitos. Estive uma dúzia de vezes em Paris e nunca visitei o Louvre. Fui duas vezes a Nova Iorque, uma cidade que tem o mundo dentro dela, e nunca saí de Manhattan. Em Londres, nunca visitei o Palácio de Buckingham nem fui ao Big Ben. Estive em Barcelona e não entrei na Sagrada Família.

Sempre que visito um lugar, tento viver como um local, sem pressa de colecionar postais ilustrados. Uma vez, perguntei a um romano de 40 anos, o Roberto, se alguma vez tinha visitado o Coliseu. "Por acaso nunca. Está sempre ali, é como se fosse um supermercado. Não sinto necessidade de lá ir", respondeu-me. Eu fui, mas bastaram-me 15 minutos para imaginar combates mortais entre gladiadores, lutas de animais selvagens, encenações de batalhais navais. Panem et circenses – Pão e Circo – para entreter o povo. Também não fui aos museus do Vaticano, mas com o Roberto e a namorada comi divinamente no Roscioli, uma renovada charcutaria que é também enoteca e restaurante, e dediquei-me à arte italiana do dolce fare niente na esplanada do centenário Antico Caffè della Pace, bem perto da Piazza Navona.

Quando recordo as viagens que fiz, é sempre das pessoas e não dos lugares que me recordo. Na floresta de Bialowieza, na fronteira entre a Polónia e a Bielorrúsia, conheci o Romek, um padeiro bêbado que só falava polaco mas que me debitou em monossílabos a história dos Descobrimentos Portugueses. Em Mcely, uma aldeia nos arredores de Praga, descobri o Jim, um homem de cinco vidas que tinha tocado com o Elvis. Na Amazónia, descobri-me a mim próprio, com a roupa colada ao corpo, empapada, o suor a escorrer entre camadas de protetor solar e de repelente. Ali não há "gente gira", somos todos iguais. Não há nada mais democrático.

Por tudo isto, sempre desconfiei de quem carimba o passaporte como se fosse um álbum de cromos: quase parece que o carimbo é mais importante do que a experiência. Talvez seja essa a grande diferença entre um turista e um viajante: o primeiro não resiste ao bilhete postal; o segundo prefere as pessoas e as suas histórias. Que conheçamos um sítio sem passar pelos lugares óbvios tem pelo menos outra vantagem: ficamos com mais um motivo para regressar.