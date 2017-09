Descodificador: A ameaça que assustou mas não existiu

Portugal esteve sob ameaça terrorista?

Nunca existiu um alerta de ameaça terrorista para as zonas turísticas da capital, mas o Expresso sabe que houve uma referência a Lisboa em “meios habitualmente frequentados por islâmicos” e que terá sido isso que levou ao reforço do policiamento. A PSP confirmou a adoção de medidas preventivas, mas a nível nacional, tendo em conta a aproximação de alguns eventos de verão. As ações incluíram o alargamento dos perímetros de segurança em redor dos eventos e a colocação de barreiras específicas.

Como surgiu a notícia?

Com base na “informação difusa”, houve uma reunião das secretas com a polícia em que foi decidido aumentar a visibilidade do policiamento e discutida a gravidade da referência a Portugal. Terá havido uma fuga de informação que ampliou o grau de gravidade e que foi difundida através de mensagens e das redes sociais. Aparentemente, por alguém que conhecia alguém que trabalhava ou tinha família numa embaixada. A disseminação da informação obrigou a esclarecimentos das autoridades.

Subiu o grau de ameaça?

Não. Helena Fazenda, secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, foi a primeira a garantir publicamente, através de um comunicado, que Portugal não tinha alterado o grau de ameaça terrorista e que este se mantinha moderado. Na mesma nota, informava ainda que “todas as forças e serviços de segurança que integram a Unidade de Coordenação Antiterrorismo estão a trabalhar em completa articulação e cooperação com as suas congéneres, acompanhando o contexto internacional no âmbito da ameaça terrorista”. Também o primeiro-ministro, António Costa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, vieram a público garantir que tudo se mantinha inalterado.

Somos um alvo?

Até agora Portugal tem escapado à onda de atentados que varreu os maiores países da Europa, como Inglaterra, França, Alemanha ou a vizinha Espanha. A comunidade islâmica em Portugal está bem integrada, e os casos de radicalismo são raros e têm sido detetados pela Polícia Judiciária. Sendo verdade que os terroristas islâmicos optam por atacar países com maior poder e visibilidade do que Portugal, o certo é que o recente ataque terrorista na Finlândia — um adolescente marroquino de 18 anos matou duas mulheres e feriu oito pessoas — mostra que nenhum país está a salvo de um ataque terrorista. Uma unidade da PJ, do contraterrorismo, bem como os serviços de informação, o SIS, monitorizam em permanência todas as possíveis ameaças ao país.