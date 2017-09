Dominado fogo que atingiu Odivelas e Lisboa

“O incêndio está dominado. Trata-se de um fogo que ocupa uma grande extensão de mato”, disse à lusa fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira à tarde numa zona de mato em Odivelas e que se propagou a Lisboa foi dominado, disse à agência Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.

"O incêndio está dominado. Trata-se de um fogo que ocupa uma grande extensão de mato", disse a fonte.

A mesma fonte acrescentou não ter conhecimento de "qualquer habitação em risco, nem de que haja danos ou feridos".

Contactado pela Lusa, o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, Fernando Santos, disse que as chamas que atingiram aquele concelho "estão dominadas" e "não houve habitações em risco".

"Foi em zona de mato", afirmou.

No local estão 64 operacionais dos bombeiros de Odivelas, apoiados por 20 viaturas, indicou.

Do lado de Lisboa combatem as chamas 27 operacionais dos Sapadores Bombeiros e oito viaturas, juntamente com 10 outros elementos e três viaturas de bombeiros voluntários da área de Lisboa, precisou a fonte dos Sapadores Bombeiros.

Pelas 16h30 a página de internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil indicava que estavam no local 80 bombeiros e 26 viaturas.