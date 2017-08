Homem detido no âmbito do caso da criança de origem portuguesa desaparecida em França

De acordo com o canal de televisão RTL, o homem detido não fazia parte dos convidados do casamento em que participavam a criança e a família

Um homem foi detido esta quinta-feora pelas autoridades policiais francesas para investigação no âmbito do caso da criança de origem portuguesa, Maëlys Araújo, que está desaparecida desde a madrugada de domingo, divulgou a imprensa francesa.

O homem, segundo a RTL, esteve perto do local do casamento na noite de sábado para domingo, quando a criança de 9 anos desapareceu. O detido já teria sido ouvido pelos gendarmes (polícia militarizada), mas as suas declarações terão sido inconsistentes.

Segundo fonte da Secretaria de Estado das Comunidades, o caso de Maëlys de Araújo, que é lusodescendente e possui apenas nacionalidade francesa, está a ser acompanhado pelo consulado de Portugal em Lyon, que já conversou com a família para oferecer o apoio necessário.

A procuradora de Bourgoin-Jallieu, sudeste de França, anunciou na segunda-feira que abriu uma investigação de rapto após o desaparecimento da criança, ocorrido na madrugada de domingo, durante uma festa de casamento em Pont-de-Beauvoisin, no departamento de Isère, região de Auvergne-Rhône-Alpes.

"Dado o tempo decorrido desde o desaparecimento" da jovem Maëlys de Araújo e "os meios já mobilizados para encontrá-la, nenhuma pista de acidente ou crime está a ser descartada", declarou em comunicado a procuradora de Bourgoin-Jallieu, Dietlind Baudoin.

As autoridades informaram também que ocorriam mais duas festas nas proximidades do local em que estava a ser realizado a festa de casamento.

Os interrogatórios aos vários convidados da festa de casamento, mais de 200 pessoas, foram realizados pelas autoridades policiais.

No domingo, por volta das 3h (2h em Lisboa), os pais descobriram que Maëlys não estava no salão de festas e nem nas proximidades de onde se realizava a festa do casamento.

Na segunda-feira manhã vários recursos foram disponibilizados pelas autoridades na busca pela criança, cerca de 100 polícias, vários cães de busca, uma equipa de mergulhadores e um helicóptero.

A Gendarmerie Nationale, na sua conta na rede social Twitter, apelou aos cidadãos que avisem a polícia se tiverem informações sobre o caso de Maëlys de Araújo.

O caso está nas mãos do departamento de investigações de Grenoble, apoiado pela brigada de investigações de Tour-du-Pin e pela brigada territorial de Pont-de- Pont-de-Beauvoisin.

