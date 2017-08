Trabalhadores da PT avançam para tribunal se falharem negociações com Governo e Altice

A Comissão de Trabalhadores da PT/MEO e os sindicatos que representam trabalhadores da empresa estiveram reunidos esta terça feira e decidiram avançar para tribunal se não forem bem sucedidas as negociações com a operadora e com o Governo com vista à suspensão da transferência de 150 funcionários da PT para outras empresas.

A contestação judicial só não acontecerá se esta multinacional francesa (que detém a PT/MEO) passar a ter "o escrupuloso respeito pela lei e pelos direitos dos trabalhadores”.

A reunião dos representantes dos trabalhadores acontece após ter sido conhecido o relatório da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) que reúne os resultados de inspeções feitas na PT/Meo entre janeiro e julho deste ano. No âmbito dessas ações, a ACT instaurou 124 autos de notícia, apontando que as coimas para essas infrações oscilam entre os 1,5 milhões de euros e os 4,8 milhões de euros.

Segundo Vítor Narciso, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT), uma das estruturas sindicais que participou na reunião desta terça-feira, "não estão também excluídas outras formas de luta", como a convocação de ações de rua e a convocação de uma uma nova greve dos trabalhadores da PT/MEO.

Antes de avançar com estas posições extremas, Vítor Narciso diz que vai ser marcada reunião com a nova presidente da PT/MEO, Claudia Goya. E revela que vão ser pedidas audiências com o ministro do Trabalho e com o primeiro-ministro, que "nas últimas três tentativas não aceitou reunir-se com os representantes dos trabalhadores alegando ser um assunto da ACT". "Os trabalhadores da PT estão a ser vítimas de uma espécie de pingueponge entre a ACT e o Governo", acusa o secretário geral do SNTCP.

Já saíram 30 dos 150 transferidos

Este dirigente sindical denuncia que já saíram 30 dos 150 trabalhadores que foram transferidos para as empresas satélite da Altice. E que na PT/MEO continua a haver 300 trabalhadores sem funções atribuídas. “Há quadros superiores a trabalhar em call-centers e em portarias”, denuncia Vítor Narciso.

O relatório da ACT terá recolhido, designadamente, “evidências da existência de situações de assédio” aos trabalhadores e afirma ainda ter constatado “factualidade que deu origem a processos de contraordenação relativamente a violação de disposições constantes de Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho, falta de pagamento pontual de retribuições, reintegração de trabalhador após despedimento ilícito, vigilância da saúde no trabalho, mobilidade funcional, compensação e descontos na retribuição; registo de pessoal, mapa de horário de trabalho”.