PGR investiga viagens do caso Huawei

Ministério Público vai investigar viagens à China de seis altos quadros do Estado. Despesas foram pagas pela NOS e pela Huawei

O Ministério Público vai investigar as viagens à China de cinco quadros dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e da Autoridade Tributária e Aduaneira. Em resposta enviada ao Expresso, o gabinete de Joana Marques Vidal revela que "A Procuradoria-Geral da República procedeu à recolha de elementos e decidiu enviá-los ao DIAP de Lisboa com vista a investigação."

Na última edição impressa do Expresso, o jornal revelou que os seis dirigentes visitaram o hospital de Zhang Zhou e a sede da Huawei numa viagem de cinco dias em julho de 2015. As despesas com os voos para Hong Kong foram pagas pela NOS, parceira da Huawei, que terá pago as restantes deslocações dentro da China.

Depois da notícia ter sido publicada, os cinco dirigentes do Ministério da Saúde puseram o lugar à disposição do ministro Adalberto Campos Fernandes que ordenou uma investigação. O dirigente da Autoridade Tributária também está a ser investigado.

A PGR já estava a investigar uma série de viagens à China feitas por, por exemplo, Paulo Vistas e alguns dirigentes do PSD. As despesas foram pagas pela Huawei e associados.

Segundo o “Público”, a PGR também está a investigar viagens pagas pela Oracle.