Operação Marquês. Sócrates conhece despacho final até 20 de novembro

O despacho final da Operação Marquês, onde José Sócrates é um dos arguidos, poderá ser só conhecido a 20 de novembro. A última carta rogatória deu entrada no processo no passado dia 22 de agosto e o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) terá 90 dias para efetuar o despacho final.

A notícia foi avançada pela SIC Notícias e entretanto confirmada ao Expresso por fonte oficial da Procuradoria-Geral da República.

Recorde-se que as autoridades portuguesas enviaram três cartas rogatórias – pedidos de cooperação internacional da investigação –no âmbito do processo, uma para Angola e duas para a Suíça. Em abril, a procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, decidiu prorrogar por três meses, após a data da devolução da última carta rogatória, o prazo dado para o encerramento do inquérito-crime.

O antigo primeiro-ministro está indiciado por corrupção, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. O processo conta com 28 arguidos, entre eles Carlos Santos Silva, empresário e amigo de Sócrates, Armando Vara, ex-ministro socialista, Ricardo Salgado, ex-presidente do BES e Henrique Granadeiro e Zeinal Bava, antigos administradores da PT.