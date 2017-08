Mais de metade das cirurgias feitas sem internamento

Nunca tantos portugueses estiveram inscritos para cirurgia, nunca tantos foram operados num ano e nunca a espera pelo cirurgião foi tão demorada nos hospitais públicos como em 2016. Os dados são revelados num relatório da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) divulgado esta terça-feira.

O relatório revela ainda que ser operado não é sinónimo de ficar hospitalizado. A cirurgia de ambulatório também aumentou e em 2016 representou 60% das intervenções, um valor nunca antes registado. Por outras palavras, quantos mais utentes têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), maior é o número de indicações para intervenção cirúrgica, mais inscritos ficam à espera e mais doentes são operados.

Em nota enviada, a ACSS salienta que "o número de utentes operados no SNS atingiu o valor mais elevado de sempre em 2016, tendo-se realizado 568.765 cirurgias, mais 1,5% do que em 2015 e cerca de mais 65.000 do que em 2011". É referido também que no ano passado foi registado "o número mais elevado de entradas em lista de inscritos para cirurgia desde que foi constituído o Sistema de Gestão de Inscritos para Cirurgia", o que se traduz num "aumento da procura dos hospitais do SNS para a realização de atividade cirúrgica".

Sobre o tempo de espera, a tutela explica que houve "uma melhoria do grau de cumprimento dos tempos máximos de resposta para os utentes com níveis de prioridade mais elevados". Além disso, acrescenta, "o número de utentes que foram inscritos e operados no mesmo dia registou o valor mais baixo de sempre - 22.013, que compara com 26.763 em 2015 e com 25.951 em 2011 - , totalizando 3,8% dos utentes operados". A ACSS afasta um eventual favorecimento destes doentes, garantindo que são casos "específicos em que as direções clínicas dos serviços autorizam as intervenções cirúrgicas por razões pontuais e concretas, como seja a rentabilização dos tempos disponíveis para a utilização dos blocos operatórios, por exemplo".