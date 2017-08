Ex-ministro diz que autorizou viagem de alto quadro à Huawei

O antigo ministro do Governo de coligação PSD/CDS, Luís Pedro Mota Soares, autorizou uma das viagens pagas à Huawei em 2014 de um vogal do conselho diretivo do Instituto Informático da Segurança Social.

Em declarações ao Observador, Mota Soares justifica esta autorização por entender que “é normal nas empresas e na administração pública a participação em congressos e seminários, que possam incorporar conhecimento” nos dirigentes. “É normal que estas visitas se façam”, disse o ex-ministro do CDS a este jornal online.

O antigo governante explicou ainda a sua decisão com o facto desta viagem paga pela Huawei o então vogal ter sido proposta pelo próprio presidente do conselho diretivo do Instituto de Informática da Segurança Social, Pedro Corte Real.

“Perante esse crivo do presidente do conselho diretivo, que entendia que a viagem era relevante para o próprio serviço, podíamos autorizar. O presidente do conselho diretivo entendeu que a visita era relevante, e justificou-a”, disse Moata Soares ao Observador.

Ainda de acordo com o ex-ministro, as dificuldades económicas que o país atravessava nessa altura também poderão explicar por que razão foram aceites viagens pagas por empresas privadas.