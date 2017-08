Comissão para Igualdade conclui que livros da Porto Editora fomentam a segregação de sexos

A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) considera que a simples existência de dois blocos de atividades publicados pela Porto Editora, entretanto retirados do mercado, fomenta a “segregação”, a utilização de imagens diferenciadas “acentua estereótipos” e o facto de o bloco para meninos ter mais atividades com maior nível de exigência “poderá reforçar a ideia de que há desigualdade nas capacidades cognitivas de meninos e meninas”.

Estes foram as principais conclusões do parecer assinado pela presidente do CIG, Teresa Fragoso, com data 23 de agosto mas que só foi divulgado esta terça-feira.

De acordo com o documento da CIG, a análise incidiu sobre três questões: em primeiro lugar, pretendia-se perceber se estes blocos de atividades reforçavam ou não a segregação de género; em segundo lugar, se as ilustrações apresentadas, por não serem as mesmas, reforçavam os “estereótipos de género”; e, por último, se o facto de as atividades propostas apresentarem diferentes graus de dificuldade para meninos e meninas reforçavam ou não a ideia de que “há desigualdade nas capacidades cognitivas de meninos e meninas”.

Sobre o primeiro tópico concluiu a CIG que a simples existência de dois blocos fomenta a “segregação” e “contraria o princípio de igualdade de oportunidades independentemente”. Recomendam, por isso, que “as atividades deverão estar contidas num único bloco de atividades”, permitindo a meninos e meninas “experimentar todas as possibilidades que a realidade oferece”.

No que diz respeito às ilustrações, este organismo na dependência da Presidência do Conselho de Ministros chegou à conclusão que pelo facto de diferirem consoante o sexo a que cada livro se dirige, ”acentua o estereótipo de género que estão na base de desigualdades profundas dos papéis sociais das mulheres e dos homens na nossa sociedade, contrariando o princípio de igualdade de tratamento e não discriminação entre mulheres e homens”.

Por último, a CIG analisou a diferenciação de sexos com base no grau de dificuldade das atividades, tendo verificado que “do total das atividades propostas, 6 têm resolução mais difícil no Bloco de Atividades para meninos, enquanto apenas 3 têm resolução mais difícil no Bloco de Atividades das meninas” o que, em seu entender, “poderá reforçar a ideia de que há desigualdade nas capacidades cognitivas de meninos e meninas”. Volta, por isso, a recomendar “que se adote apenas 1 Bloco de Atividades para crianças dos 4-6 anos para que todas possam praticar todos os exercícios de igual forma”.

Na semana passada, a Porto Editora anunciou em comunicado a suspensão da venda dos dois blocos de atividades. Na altura, a editora declarava-se ainda disponível para trabalhar com CIG no sentido de rever os exercícios que possam ser considerados discriminatórios ou desadequados nos blocos de exercícios diferentes para meninos e meninas.