Cirurgias com maiores tempos de espera desde 2011

No ano passado, 211 mil pessoas ficaram a aguardar por uma cirurgia, ao mesmo tempo que se registaram os piores tempos médios de espera (3,3 meses) desde 2011. As conclusões são do relatório de Acesso aos Cuidados de Saúde 2016, entregue este mês aos deputados, conforme noticia o "Jornal de Notícias" na edição desta terça-feira.

Segundo o jornal diário, em 2016 houve 22 mil doentes inscritos e operados no mesmo dia, furando os critérios de prioridade e antiguidade das listas de espera para cirurgia. Este número tem vindo a baixar desde 2012, mas segundo o mesmo relatório continua a ser "elevado". Ainda assim, ao "Jornal de Notícias" o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, admite que parte destes números se deva à otimização dos blocos operatórios, ou seja, que quando houver uma cirurgia cancelada se aproveite para operar outro doente na mesma janela de tempo.

No que toca aos tempos de espera para doentes inscritos à espera de intervenções cirúrgicas, o documento explica que em 2016 houve cerca de 31 mil doentes (14,8% dos inscritos) que não foram operados dentro do limite definido por lei - um aumento face a 2015, quando esta percentagem ficou pelos 12,2%.