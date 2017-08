Bombeiros já têm ‘ração de combate’ para 24 horas

Os bombeiros vão começar a ir para o terreno com mais uma ferramenta indispensável: uma 'ração de combate' para 12 ou 24 horas. O Kit alimentar de proteção civil foi preparado por peritos da Direção Geral da Saúde e já está a ser distribuído por todos os comandos distritais da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

"A disponibilização é obrigatória para todos os elementos dos corpos de bombeiros que integrem meios de reforço e o seu acionamento será feito em função das necessidades concretas resultantes do empenhamento dos operacionais nos vários teatros de operações", explicam os responsáveis da Proteção Civil. Por outras palavras, quem sai para combate, leva comida.

Ao Expresso, a ANPC explica que "a adoção do kit resulta da necessidade de se assegurar alimentação nas primeiras 24 horas dos operacionais projetados para os vários teatros de operações". Os alimentos selecionados vão garantir a energia e a hidratação adequadas ao esforço que é feito e estão adaptados ao meio, isto é, à temperatura, à humidade ou ao transporte, por exemplo.

"Os kits parecem simples mas são muito complexos do ponto de vista técnico", afirma Pedro Graça, responsável da Direção Geral da Saúde pela área da alimentação saudável. "Têm de garantir densidade energética, baixo peso, grande durabilidade – conservação sem frio e por muito tempo – , servir quem tem de comer rapidamente e manter o conforto do palato, portanto sem repetir as refeições principais", acrescenta.

As 'rações de combate' têm quatro menus de almoço e jantar, as restantes refeições são iguais, e "estão feitos para quem está numa situação de emergência e para necessidades de 24 horas". Ou seja, "não são kits alimentares transponíveis para o dia a dia", sublinha Pedro Graça. A seleção dos alimentos teve em conta os aspetos técnicos deste tipo de nutrição (inclui muito açúcar e sal) mas também as preferências de uma amostra de bombeiros, questionados pelos peritos.

Bombeiros têm mais problemas cardiovasculares

"Há mais de 60 mil bombeiros em Portugal e os estudos mostram que têm vários problemas de saúde que condicionam a sua atividade. Alimentam-se mal e estão debaixo de temperaturas elevadas e de partículas tóxicas que levam ao aumento da inflamação e de problemas cardiovasculares", revela Pedro Graça. Há ainda outros fatores que condicionam o aumento da patologia cardíaca e vascular entre quem apaga fogos.

No manual que a DGS vai colocar na internet, pode ler-se que "vários mecanismos parecem explicar esta maior prevalência de doenças cardiovasculares nos bombeiros, incluindo o stresse que pode ser despoletado pelo sinal de alarme. Isto resulta da ativação do sistema nervoso simpático, com libertação de adrenalina, responsável pelo aumento da frequência cardíaca e da pressão sanguínea. Adicionalmente, todo o conjunto de tarefas árduas, bem como as condições ambientais adversas (calor, ruído, fumo) ajudam a potenciar o risco cardiovascular".

Os peritos garantem que a hidratação é essencial. "A desidratação pode conduzir a um aumento da temperatura central corporal, da perceção de esforço e do esforço cardiovascular. O próprio stresse causado pelo aumento da temperatura e a perda de fluídos podem resultar numa diminuição do débito cardíaco dos bombeiros." Ajuda beber água mesmo quando não se tem sede e estar atento à cor da urina (o normal é ser abundante, incolor e sem cheiro). As bebidas alcoólicas são para evitar – possuem um efeito diurético podendo aumentar ainda mais a desidratação - e o leite não desintoxica, é mito.

O kit alimentar é assegurado pela Proteção Civil. Na segunda-feira, a DGS e a ANPC vão assinar um protocolo para que exista um apoio continuado aos bombeiros, desde logo para garantir o acompanhamento do projeto nutricional de emergência.

Kit Alimentar de Proteção Civil

Pequeno-almoço:

Café solúvel

Açúcar

Bolachas Maria

Queijo fundido / geleia de pêssego

Merenda da manhã:

Barra de tâmara ou de nozes / barra de figos ou de amêndoas

Sumo de fruta

Bebida para desportistas

Almoço:

Massa à bolonhesa / massa com vitela / vitela com vegetais / almôndegas com massa

Atum em óleo

Doce de maçã / chocolate / doce de ananás

Café solúvel

Açúcar e/ou marmelada

Meio da tarde:

Bolachas de água e sal

Bebida para desportistas

Chocolate

Jantar:

Paelha de frango / frango oriental / frango com vegetais / feijão com salsicha

Sardinha em conserva de tomate /sardinhas em óleo

Marmelada / doce de ananás / doce de guava

Café solúvel

Açúcar

Ceia:

Bolachas de água e sal

Café solúvel

Outros componentes:

Pastilha elástica para higiene oral

Rebuçados/caramelos

Outros assessórios:

Sal

Pastilhas para purificação de água

Guardanapos

Talheres

Sacos para lixo

Aquecedor sem chama

Toalhetes húmidos

Artigo publicado no Expresso Diário de 21 de julho de 2017