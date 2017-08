Antes das autárquicas ninguém “se atreve” a anunciar proibição de carros a gasóleo nas cidades

Portugal é um dos países europeus com o parque automóvel mais antigo e maior número de carros a gasóleo. E também é um dos mais atrasados ao nível de medidas restritivas do tráfego automóvel. Por isso, nem o Governo nem a Câmara Municipal de Lisboa arriscam avançar qualquer intenção de pretender, num futuro próximo, seguir os exemplos de Paris, Madrid, Berlim ou Atenas e proibir a circulação de carros a gasóleo para reduzir a poluição a partir de 2025 ou 2030.

“Antes das autárquicas duvido que se anunciem medidas desse tipo”, afirma ao Expresso fonte do município alfacinha. Para além da conjuntura política, outras razões se levantam para o impasse.

“Portugal está demasiado atrasado em políticas de combate à poluição do ar com origem no tráfego automóvel”, sublinha Fernando Nunes da Silva. O especialista em transportes e ex-vereador da mobilidade na Câmara de Lisboa lembra que os países e cidades que anunciam proibir a circulação de carros a gasóleo “há duas décadas que começaram a tomar medidas nesse sentido, enquanto nós demos alguns passos em Lisboa, mas o trabalho foi interrompido ou sujeito a medidas contraditórias”.

A estes atrasos juntam-se os factos de “a maioria dos veículos ligeiros que circulam em Portugal terem mais de 10 anos e perto de 60% serem a diesel, o que torna mais difícil a mudança”, explica Nunes da Silva.

O especialista não tem dúvidas que para cumprir o Acordo de Paris e permitir que o país se torne neutro em emissões de carbono “é necessário restringir a circulação de carros a gasóleo num futuro próximo”, mas duvida que se possam impor tais restrições “antes de 2030 ou 2040”. E, acrescenta: “quando decidirem avançar, têm de fomentar as medidas com apoios estatais claros e evitar politicas contraditórias”.

Em declarações ao Expresso em julho, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, afirmou não ter dúvidas de que “em 2040 serão marginais os veículos movidos a combustíveis fósseis em Portugal”, mas não adiantou datas ou metas.

Proibição de venda e de circulação na Europa

Países como a Noruega, a Holanda, a França, a Alemanha e o Reino Unido já anunciaram que vão proibir a venda de carros com motor de combustão entre 2025 e 2050. E, pelo menos 11 cidades europeias — entre as quais Paris e Madrid (que o anunciaram no final de 2016) — vão impedir a entrada de carros a gasóleo a partir de 2025 ou de carros a diesel anteriores a 2014, já em 2020.

Em Portugal circulam 1,4 milhões de veículos ligeiros a diesel com matrícula anterior a 2014, que não poderão circular em pelo menos 11 cidades europeias dentro de oito a 13 anos.

Na base destas proibições está a saúde pública e o combate ás alterações climáticas. A má qualidade do ar, sobretudo nas zonas urbanas, é responsável por 467 mil mortes prematuras anuais (das quais 6700 em Portugal), segundo um relatório da Agência Europeia do Ambiente, divulgado em novembro de 2016. Em causa estão emissões de partículas (PM10 e PM2,5) e óxidos de azoto (NOx) muito nocivos para a saúde pública, porque se infiltram nos pulmões e são responsáveis por doenças respiratórias e cardiovasculares.

Lisboa é a única cidade portuguesa que aplica medidas restritivas à circulação de carros mais antigos movidos a combustíveis fósseis. Há cerca de sete anos foram proibidos de circular entre o Marquês de Pombal e o Terreiro do Paço veículos com matrícula anterior a 1996. A Zona de Emissões Reduzidas (ZER) foi sendo alargada e atualmente carros com matrículas anteriores a 2000 não podem circular no eixo entre o Cais Sodré, Campo das Cebolas, Rua Alexandre Herculano e Praça do Comércio, sendo a proibição extensa a um maior perímetro para os anteriores a 1996 (Avenida de Ceuta, Eixo Norte-Sul, Avenida das Forças Armadas, dos Estados Unidos, Marechal António Spínola e Infante D. Henrique).

Quem violar estas regras (não estando no grupo de exceção que enquadra os residentes) pode ter de pagar uma coima de de €24,95. Porém, a fiscalização enfrenta dificuldades, desde logo porque “o sistema de deteção de matrículas nas Zonas de Emissão Reduzida (semelhante ao das autoestradas) não chegou a ser montado”, lembra Nunes da Silva.