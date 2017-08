“A Huawei recebe entidades públicas e privadas de todo o mundo”

"A Huawei não pagou qualquer viagem à China", escreve a empresa em comunicado. Já se sabia que as despesas com o voo Lisboa-Hong Kong de 2015 com altos quadros do Ministério da Saúde foi paga pela NOS. O comunicado refere-se, pois, a uma viagem noticiada antes pelo Observador, que levou a bordo vários políticos portugueses.



O comunicado nada diz, no entanto, sobre outras despesas das viagens, incluindo dormidas, refeições e... voos internos na China. As informações de que foi a Huawei a suportar estas despesas não foram até hoje confirmadas nem desmentidas pela empresa chinesa.



Mas a empresa faz questão de escrever no comunicado que "recebe entidades públicas e privadas oriundas de todo o mundo com quem partilha os mais recentes desenvolvimentos na indústria de tecnologias de informação e comunicação como são o caso de 5G, das Smart Cities, da Safe City, da Internet das Coisas e da Indústria 4.0"



Estas visitas, que a Huawei sublinha serem "exclusivamente de trabalho", assim como "a necessária hospitalidade", têm como "único objetivo a partilha de conhecimento".

Em causa estão duas viagens. A de 2015 foi noticiada pelo Expresso no sábado, que revelou que, entre 2 e 6 de junho de 2015, cinco dirigentes do Ministério da Saúde estiveram na China, com despesas suportadas por empresas privadas, incluindo bilhete de avião, estada e despesas de alimentação: Artur Trindade Mimoso, vogal executivo do conselho de administração, Nuno Lucas, diretor de sistemas de informação, Ana Maurício, diretora de comunicação, Rui Gomes, diretor de sistemas de informação e Rute Belchior, diretora de compras, todos altos quadros dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).



A outra viagem foi noticiada pelo Observador, de uma viagem à China por políticos como Paulo Vistas, presidente da Câmara de Oeiras, Nuno Custódio, vice-presidente do PSD-Oeiras, Rodrigo Gonçalves, vice-presidente do PSD-Lisboa, Sérgio Azevedo, um dos vice-presidente da bancada do PSD, Luís Newton, presidente da junta de freguesia da Estrela, Ângelo Pereira, presidente do PSD-Oeiras ou João Mota Lopes, ex-diretor do Instituto de Informática da Segurança Social fizeram viagens com tudo pago.