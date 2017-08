NOS abre auditoria interna por causa do caso Huawei

A história tem vários episódios e um fim de semana pelo meio. Na semana passada, o Expresso confrontou o Ministério da Saúde com informações relacionadas com viagens pagas por empresas privadas a dirigentes do Estado. Em causa uma viagem de cinco dias à China, com agenda definida pela Huawei.



Os cinco quadros trabalham nos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), sendo um deles seu administrador. Foi através das perguntas do Expresso que o ministro da Saúde soube do caso – e imediatamente ordenou uma investigação à Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e pediu informações ao administrador em causa, Artur Trindade Mimoso. Internamente, Mimoso respondeu que a viagem havia sido paga pela Huawei. E a SPMS respondeu ao Expresso confirmando a deslocação “suportada pela entidade que organizou a visita”, não a nomeando, mas escrevendo adiante que não foram comprados quaisquer equipamentos à Huawei: “A SPMS não tem qualquer contrato de bens ou serviços adjudicado ou em vias de adjudicação à referida empresa”.



Na sexta feira, o Expresso aguardava ainda respostas à Huawei, que não confirmava nem negava ter pago as viagens. Mas, no mesmo dia, a redação teve a informação de que a Huawei pagou despesas da viagem mas não as dos voos Lisboa-Hong Kong: teria sido a NOS.



Contactada na sexta, a NOS negou pelos seus canais oficiais: não tinha pago qualquer viagem. No sábado, o Expresso publicou em manchete no semanário: “Altos quadros do Estado apanhados no caso Huawei”. E nessa manhã, na edição online, o jornal noticiou que a parte das despesas os voos tinham sido pagas por “uma empresa parceira da Huawei”. Contactada de novo no sábado, a NOS voltou a negar.

NOS contradiz-se

Mas na segunda a Huawei negou ter pago os voos, jornal online Eco noticiou que a NOS os pagara - e a NOS confirmou. O que aconteceu entretanto?



Depois das perguntas dos jornalistas, a administração da NOS ordenou na segunda feira de manhã ao departamento de auditoria uma averiguação interna sobre se havia registo de algum pagamento de viagens a altos quadros do Ministério da Saúde. Havia: uma fatura de cerca de 12 mil euros, de 2015, discriminava os nomes dos viajantes e havia sido de facto paga pela NOS.



O pagamento de viagens a clientes e potenciais clientes contraria as práticas da empresa, que está ainda a apurar os contornos da autorização do pagamento das viagens, que terá sido decidida num nível comercial intermédio da empresa. Em função destas averiguações, a empresa poderá tomar decisões disciplinares.



A NOS mentiu ao Expresso na sexta feira? A mesma fonte oficial da NOS que negara a informação ao Expresso na sexta feira disse depois ter-se tratado de “uma precipitação”. Fonte da administração diz que não tinha conhecimento da viagem e a primeira resposta dada ao Expresso se baseou em respostas internas dadas pelo departamento em causa.



Para o caso em apreço, a relevância de ser a NOS a pagar a parte da viagem relacionada com os voos Lisboa-Hong Kong está no facto de existirem relações comerciais entre o Ministério da Saúde e a empresa de telecomunicações. Neste caso, a SPMS já não poderá dizer que “não tem qualquer contrato de bens ou serviços adjudicado ou em vias de adjudicação à referida empresa”…



É para apurar todos os contornos do processo que também o Ministério da Saúde estão a investigar todo o processo. Na segunda feira à tarde, os viajantes da SPMS colocaram os lugares à disposição do ministro da Saúde.