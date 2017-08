Chuva forte causa mais de 35 inundações em Lisboa e arredores

A chuva intensa que caiu na região de Lisboa provocou várias inundações na capital e nos concelhos limítrofes, de acordo com as ocorrências registadas pelo Regimento de Sapadores Bombeiros e pela Proteção Civil.

De acordo com a página dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, entre as 14h53 e as 15h51 foram registadas, pelo menos, 17 diferentes ocorrências relacionadas com inundações na cidade de Lisboa. Entre as zonas mais atingidas estavam as de Benfica e do Parque das Nações.

De acordo com o sítio da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) na Internet, às 16h15 estavam ativas 19 ocorrências em outros concelhos do distrito de Lisboa atribuídas a meteorologia adversa, nomeadamente a inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa ou desentupimento/tamponamento.

Oeiras, com 10 ocorrências, era o concelho mais atingido.

Miguel A.Lopes/LUSA

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira onze distritos do norte e centro de Portugal continental sob aviso 'amarelo' devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes.

Os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso entre até às 20h desta segunda-feira.

O 'aviso amarelo' é o terceiro menos grave de uma escala de três e indica uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da meteorologia.