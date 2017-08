Casal encontrado morto por afogamento em Areias, Ferreira do Zêzere

Foi um vizinho que, dado o forte odor, encontrou os corpos do casal, vestidos e virados para baixo, dentro do tanque do quintal da casa onde habitavam, que não tinha muita água

Os corpos de um casal de idosos foram encontrados esta segunda-feira, já em estado de decomposição, num tanque existente no quintal da casa que habitavam em Areias, no concelho de Ferreira do Zêzere, disseram fontes da proteção civil. O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém disse à Lusa que os corpos foram encontrados cerca das 13h13, aguardando-se a chegada do delegado de saúde, tendo o óbito por afogamento sido certificado por uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Hugo Azevedo, presidente da União de Freguesias de Areias e Pias, disse à Lusa que foi um vizinho que, dado o forte odor, encontrou os corpos do casal, vestidos e virados para baixo, dentro do tanque, que não tinha muita água. O autarca disse que o casal, ambos na casa dos 70 anos, eram vistos frequentemente pela zona, sendo que o homem ainda conduzia, suspeitando-se que possam ter morrido no passado sábado. O terreno habitado pelo casal situa-se junto à sede da União de Freguesias, desconhecendo-se ainda se a casa foi alvo de algum assalto ou quais as causas destas mortes, acrescentou.