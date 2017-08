Agosto despede-se com trovoada e granizo, 11 distritos sob aviso amarelo

Para esta segunda-feira o IPMA prevê aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada e granizo, mais prováveis durante a tarde nas regiões Norte e Centro, e pequena descida da temperatura máxima

Onze distritos do norte e centro de Portugal continental estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, trovoada e granizo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso entre as 11h e as 20h desta segunda-feira.

O aviso amarelo é o terceiro menos grave de uma escala de três e indica uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da meteorologia.

De acordo com informação disponível no 'site', o IPMA prevê para hoje aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada e granizo, mais prováveis durante a tarde nas regiões do Norte e Centro, e pequena descida da temperatura máxima.

O vento soprará fraco e haverá neblina ou nevoeiro matinal.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 21º Celsius na Guarda e os 29º em Santarém.