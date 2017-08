Perfumaria de autor

Os perfumes de nicho têm conquistado odores únicos. Por cá, a marca Comporta e o Acqua di Portokáli definem o cheiro do nosso verão

Perfumes que passam, perfumes que ficam...Cada época tem os seus cheiros e os seus nez de génio. Em 1919, por exemplo, Ernest Daltroff, fundador dos perfumes Caron, criou uma fragrância que revolucionou a perfumaria feminina. Chamou-lhe Tabac Blond. Pela primeira vez incluía-se na composição de um perfume um forte travo de couro misturado na baunilha. A intenção era envolver as mulheres num ligeiro odor a fumo, evocando os nightclubs e uma certa aura de mundanidade, até então excluída à sociedade feminina.

Sobre outro perfume, o primeiro que usou no frasco o nome de um estilista, também se contam algumas histórias. A mais famosa foi a resposta de Marilyn Monroe à “Life Magazine” quando lhe perguntaram que roupa usava para dormir: “Apenas duas gotas de Chanel nº 5”, respondeu a atriz. Na base do êxito deste perfume está um erro técnico. Consta que Ernest Beaux, o célebre perfumista da casa Chanel, terá mandado a fórmula que acabara de criar para o laboratório, mas o assistente encarregado de a executar enganou-se e integrou na sua composição uma dose excessiva de aldeído, um produto sintético feito a partir de carbono, que confere um toque metálico e brilhante aos perfumes. Quando o recebeu, Ernest Beaux deu logo pelo erro, mas Chanel, que o acompanhava na prova, ficou enfeitiçada pela nota intensa libertada pelo aldeído. O Chanel foi lançado no dia 5 de maio de 1921, tornando-se um dos maiores ícones da perfumaria mundial.

No topo das notas que integram a pirâmide olfativa estão os citrinos e algumas frutas verdes. São estes que dão o tom mais fresco e volátil e os primeiros a desaparecer. Depois aparecem as flores mais densas e as moléculas de maior porte, que conferem estabilidade e permanência ao odor. Na base da pirâmide estão as notas pesadas, como a madeira, o almíscar ou o âmbar, que dão corpo ao perfume. É a partir da mistura de milhares de variáveis que existem nas matérias-primas naturais e sintéticas que se consegue elaborar uma criação única. A magia dos cheiros que chegam ao nariz e envolvem a pele produz-se desde tempos imemoráveis nesta alquimia de precisão e erro que resulta do conhecimento e da intuição de um perfumista.

Nas últimas décadas, a poderosa indústria de perfumaria tem produzido a grande velocidade, a partir de equações químicas trabalhadas em computador, recorrendo sobretudo a matérias-primas sintéticas e regulada pela International Fragrance Association (IFA). Em 2009, por exemplo, a IFA retirou do mercado centenas de moléculas naturais, por suspeitar da existência de pequenas quantidades de substâncias alergogénicas que alterariam a composição original de perfumes de referência, como por exemplo Fahrenheit, de Christian Dior. Também os estudos de mercado sobre preferências dos consumidores determinam o briefing que chega aos laboratórios, e as grandes casas concorrem entre si pelo cheiro mais mainstream, que vai arrasar a estação. A identidade dos perfumistas que criaram as grandes marcas perde-se nesta batalha.

Em rotação contrária, o sector de nicho tem ganho espaço e na última década começou a atuar como uma espécie de alta-costura da perfumaria, trabalhando com matérias puras e produzindo com grande liberdade composições de pequena escala e lançando no mercado cheiros mais diversificados e inovadores.

“Não existem dois perfumes iguais. Quanto mais real for a história da construção de um perfume, mais belo e harmonioso se torna”, diz Lourenço Lucena, o único perfumista português com nome inscrito na Société Française des Parfumeurs. Em 2001 criou uma empresa de marketing sensorial, a Blug, onde desenvolveu uma linha de perfumes corporativos feitos por encomenda para empresas e outra linha de perfumes personalizados para clientes que procuram um aroma exclusivo. Nestes anos construiu mais de 70 fragrâncias, mas só agora lançou no mercado o seu primeiro perfume de autor: Acqua di Portokáli. “Portokáli”, que em grego quer dizer ‘laranja’, inspira-se num território olfativo que remete para um passeio num pomar, simultaneamente quente e fresco no final de um dia de sol, e são os cheiros de citrinos — limão, laranja, bergamota — que se prendem no olfato, suavizados pelo odor mais subtil e sofisticado da rosa branca ou da madeira de cedro. Nesta narrativa sensorial, as matérias-primas que compõem o perfume atuam como uma espécie de personagens, onde cada uma tem o seu papel na hierarquia dos odores. “Há um lado de grande imprevisibilidade neste processo, porque provêm de moléculas com vida própria”, conta Lourenço. “Um perfumista que trabalha sozinho é um artesão que concebe um perfume de raiz. Quando vou criar um perfume, tenho de saber a diferença entre uma rosa da Turquia ou uma rosa marroquina. Existem milhares de matérias-primas, o nosso maior trabalho é conseguir memorizar o maior número possível. À medida que se vai adquirindo experiência, vamos descobrindo e construindo a nossa própria palete de cheiros, e essa é a beleza desta profissão.”

Também Pedro Simões Dias, advogado de profissão, amante e colecionador de perfumes, que há vários anos escreve e realiza workshops sobre a matéria, aventurou-se este ano no mercado e lançou a sua primeira marca de perfumes: Comporta. A direção do projeto e toda a linha de conceção tem a sua assinatura e foi realizada em colaboração com três perfumistas de nicho e com nome no mercado internacional — Daniel Josier, Beatrice Aguilar e Luca Maffei —, que criaram os seis perfumes da marca. Pedro deu o protagonismo aos seus perfumistas, incluindo o nome de cada um nos rótulos. Justifica: “Acredito que os grandes perfumistas terão no futuro o protagonismo que os chefes de cozinha hoje têm. Não faz sentido sabermos quem é Ferran Adrià sem nunca termos experimentado a sua cozinha. Temos de saber quem criou o cheiro que usamos.” A inspiração para o nome da marca Comporta, que se tornou um território internacional, tem a ver não só com esta projeção mas sobretudo com a diversidade olfativa que oferece na sua evocação — mar, areia, arroz, pinhal, vegetação rasteira — e a partir da qual se podem contar várias histórias.

A singularidade das composições dos perfumes de autor pode ir tão longe como isto: no vale de Taif, na Arábia Saudita, 12 mil rosas foram colhidas de madrugada e depois destiladas artesanalmente para colher um quilo do néctar que dá um toque especialíssimo a Muda, um dos perfumes mais sofisticados desta coleção, assinado por Luca Maffei. É à evocação de momentos únicos de sonho e viagem que a construção de um perfume vai buscar as suas histórias olfativas para os odores que nos distinguem. A magia de um perfume, como diz o criador de Comporta, é precisamente “essa componente incorpórea de um objeto sem peso nem cor mas que mal colocamos na pele nos marca com a sua presença invisível, nos distingue e transporta”.

