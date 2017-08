Paixões de verão

Os dias de férias também podem ser úteis para voltar a temas que nos dão mais prazer ou àquelas coisas que ficaram para trás no meio da rotina de trabalho ao longo do ano. Foi por isso que aproveitei uns dias de Agosto para me sentar ao volante do Ford Mustang, agora com o motor 2.3 Ecoboost. Até porque só conhecia a versão V6, que em Portugal atira o Mustang para um preço ainda mais proibitivo. Já este Ecoboost, beneficia de uma fiscalidade menos severa, e coloca o valor do cavalinho da Ford no patamar dos 50 mil euros.

Cavalos europeus

Desde logo, a mais recente versão do Mustang, lançada no final de 2015, tem um design irrepreensível. Claro que a imagem que temos está associada à sonoridade dos míticos motores V8 de outras gerações ou do atual V6. O Mustang é um automóvel sensorial. Para quem já gosta da sensação de condução das estradas americanas, o Mustang tem essa capacidade de nos fazer viajar no espaço e no tempo. Se bem que a dimensão das estradas portuguesas pode fazer com que o condutor acorde do sonho para ter de gerir espaços bem mais acanhados. Mas adiante. O interior do Mustang melhorou e tem materiais mais ao gosto europeu, sem perder a imagem desportiva que lhe deu fama. Quando se carrega no botão da ignição é que as coisas mudam. Menos cilindros, significam um ruído de motor bem diferente. É mais como um assobio. O trabalho de insonorizarão faz o resto e deixa-nos mais distantes dos 317cv que temos debaixo do capô de dimensões generosas. Já as prestações, sem a brutalidade do V6, chegam para satisfazer a possível condução desportiva num “muscle car”. Bastam 5,8 segundos para chegar dos 0 aos 100 km/h. O resto é uma espécie de poesia em forma bruta com a traseira a querer escapar sempre que se provoca mais o acelerador em curva. O turbo entra em cena depois das 2000 r.p.m. e ajuda a disfarçar o peso do Mustang, que ultrapassa a tonelada e meia.

James Lipman

Efeitos especiais incluídos

As inovações tecnológicas de hoje já dão para quase tudo. E a Ford tentou dar a este Mustang algum do encanto que tem o GT com a motorização V6. Através do sistema de som é gerado um som rouco e abafado que sai pelas colunas e tenta reproduzir a sonoridade de um motor V6. O resultado é duvidoso e, talvez, dispensável. Parece ser um recurso, ao género de insegurança de meia idade, quando em tudo o resto o Mustang é um deleite para os sentidos. Seja na rigidez estrutural que lhe dá um comportamento muito próprio ou na caixa bem escalonada que, mesmo não sendo muito rápida, nem dá vontade de ter uma caixa automática.

Devorar quilómetros

O Mustang rola bem em autoestrada mas é nas estradas de montanha que se revela como um grande companheiro de viagem. Apetece desligar o rádio, abrir os vidros e aproveitar cada curva como um momento de puro prazer. Outra das vantagens de ter um motor com quatro cilindros tem a ver com os consumos. Com o 2.3 Ecoboost e numa condução desportiva em estrada de montanha, a média indicada pelo computador de bordo rondou os 12 litros aos 100, coisa impossível com um V6 ou um V8. O que não é impossível mas é complicado é circular com um Mustang numa cidade como Lisboa. Os ângulos têm de ser bem medidos e alguns parques de estacionamento são mesmo para esquecer. Estacionar é um desafio e, em alguns lugares, só dá para sair pela janela, porque quase não sobra espaço para abrir a porta. É tudo uma questão de jeito e persistência. No fundo, é o preço a pagar por ter um automóvel que foi criado para outra realidade. Mas ter um Mustang, ou conduzir um, é testemunhar um capítulo importante da história do automóvel. Um capítulo que pode não mostrar como chegámos aos dias de hoje mas que lembra, numa época em que se fala muito de mobilidade e autonomização, que o automóvel terá sempre uma componente de prazer associada.

Ficha técnica

Ford Mustang Fastback 2.3 Ecoboost

Motor

2 265 cc

317cv

432 Nm às 5 500 r.p.m.

Transmissão

Traseira

Manual 6 velocidades

Prestações

234 km/h

5,8s 0-100 km/h

Consumos

8L/100km

179g CO2/km

Preço €49.000