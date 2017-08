O arrepio de andar no abismo

Dois desfiladeiros, o do Gaitanejo a norte e o de Gaitanes a sul, escavados pelo rio Guadalhorce ao longo de milénios, marcam a espetacularidade do Caminito del Rey. Dos 2,9 quilómetros do percurso, 1,4 são percorridos entre desfiladeiros, de paredes a pique, em passadeiras de madeira cravadas na rocha. Mas o temor que as fotos nos podem inspirar, depressa se dissipa in loco: uma rede/linha de vida, com mais de um metro de altura, protege-nos de eventuais quedas e dá-nos uma sensação de segurança que afasta o medo inicial — mesmo caminhando entre escarpas que chegam aos 300 metros de altura, com troços onde se vê o rio 100 metros lá em baixo...

A outra metade do percurso, cerca de 1500 metros, decorre num trilho de terra batida, plano e sem precipícios à distância de um passo. Atravessa o arborizado Vale de Hoyo e está no sítio certo: no meio dos dois desfiladeiros. Quem levar um lanche, ou pretenda respirar fundo antes do troço final — as passadeiras de Gaitanes —, pode desfrutar da paisagem em bancos estrategicamente colocados ao longo do caminho. Pode ainda aproveitar a pausa para apreciar o voo planado da numerosa colónia de abutres do Egito que aqui nidificam e, com alguma sorte, pode mesmo vislumbrar uma cabra-montês nas encostas circundantes. Afinal, estamos num sítio especial, em pleno Parque Natural do Desfiladeiro de Gaitanes, zona protegida pela sua riqueza geológica, pela diversidade da fauna e flora e pelo pioneirismo industrial que houve na Andaluzia, com o caminho de ferro e a produção de eletricidade.

Nota positiva para os muitos painéis informativos ao longo do traçado, importantes para nos ajudar a perceber a envolvência. Recomendo especial atenção ao painel da “História do Caminito del Rey”, logo no início, já depois de passarmos a casa de controlo. Reproduz uma foto antiga, onde vemos como era a passadeira há umas décadas: e nessa altura sim, era verdadeiramente arrepiante.

Na parte final do percurso, quando a garganta de Gaitanes se abre para a albufeira de Tajo de la Encantada, temos outro momento especial, com a travessia da ponte pênsil que abana com o nosso peso e através da qual podemos ver o abismo sob os nossos pés — o chão é uma quadrícula de metal. Segue-se a passadeira final, diferente das outras, por já não termos uma parede de rocha no nosso horizonte, mas sim a albufeira e montanhas a perder de vista. É o único sítio onde subimos um pouco para passar por cima da linha férrea. Já em terra firme, quando olhamos para trás, é um espetáculo ver o caminho cravado na imponente parede, com os minúsculos capacetes brancos das pessoas que o percorrem, a dar-nos a escala de grandeza daquele sítio.

UMA HISTÓRIA COM 100 ANOS E VÁRIAS MORTES NO CURRÍCULO

A origem do Caminito remonta ao início do século XX, quando o governo espanhol resolveu aproveitar o desnível de 100 metros que o rio Guadalhorce apresenta entre os dois desfiladeiros para produzir energia elétrica. Planearam um canal de três quilómetros por onde forçavam a água a correr até à central elétrica do Salto del Chorro e, para a sua construção e manutenção, fizeram um caminho. Inicialmente batizaram-no como Balconcillos de los Gaitanes, mas mudou o nome para Caminito del Rey, em 1921, quando o rei Alfonso XIII ali esteve para colocar a última pedra na Barragem de El Chorro.

Até aos anos 50, altura em que se construíram várias estradas na região, o Caminito del Rey era bastante usado pelas populações locais para irem à povoação de EL Choro e para acederem ao fértil Vale de Hoyo, onde tinham as suas hortas e apascentavam o gado. Com as novas vias caiu em desuso, deixou de ter manutenção e algumas passadeiras desmoronaram-se.

Nos anos 60, estes desfiladeiros foram descobertos pelos alpinistas e, com o passa a palavra das suas façanhas, chegaram os aventureiros, que arriscavam fazer o Caminito nem sempre conscientes do estado de degradação em que se encontrava. Ganha fama como um dos percursos mais perigosos do mundo e, na sequência de quatro mortes, o governo da Andaluzia proíbe em 2000 a circulação de pessoas pelo Caminito e institui uma multa de 6000 euros a quem for apanhado a percorrê-lo. Em 2011, os governos da Andaluzia e de Málaga chegam a acordo para dividir os custos da requalificação do percurso e, em 2015, é reaberto ao público.

PARA SABER MAIS

O Caminito del Rey é um percurso praticamente plano, fácil de fazer para quem tenha uma mobilidade normal — no dia em que o fiz vi vários caminhantes com mais de 70 anos que chegaram ao fim sem qualquer problema. Pessoas com vertigens podem sentir alguma dificuldade nas passadeiras de maior altitude e na ponte pênsil.

1. Está interdito a crianças com menos de 8 anos.

2. Fica em Espanha, na Andaluzia, no Parque Natural do Desfiladeiro de Gaitanes, no centro de um triângulo formado por Málaga, a 59 km, Antequera a 55 km e Ronda a 60 km. De qualquer um destes três sítios, de carro, demora-se cerca de 1h.

3. Pode-se também chegar de comboio à estação de El Chorro, vindo de Sevilha (1h52) ou de Málaga (42 minutos), uma opção muito interessante: a linha férrea corre na margem esquerda do rio Guadalhorce, paralela ao Caminito, pelo que, da janela do comboio, vai ter a oportunidade de ver o que o espera ainda antes de começar a caminhar.

4. A entrada é pelo acesso norte (a 5 km de Ardales), onde existe estacionamento (€2) e dois restaurantes. Na estação ferroviária de El Chorro há uma carreira de autocarros (€1,55), com saídas frequentes, que o levam até ao acesso norte — seja para ir buscar o carro, seja para iniciar o percurso para quem chegou de comboio.

5. É um percurso linear de 6,7 km, dos quais 3,8 km são acessos pedestres — isto se na entrada optar pelo acesso mais curto, onde atravessa um túnel de umas dezenas de metros, mal iluminado, que pode afligir algumas pessoas. O total chega aos 7,7 km se optar por outro caminho, que acompanha as margens da albufeira de Gaitanejo e onde se evita o túnel. Da casa de controlo da entrada até à casa de controlo da saída, o Caminito propriamente dito, são 2,9 km. Destes, 1,5 km são passadeiras de madeira, nas paredes dos desfiladeiros, e 1,4 km são uma vereda de terra batida, no Vale de Hoyo. O tempo estimado para a caminhada é de 4 horas, contando com muitas pausas para as inevitáveis fotografias.

6. A entrada custa €10 e deve ser comprada AQUI com antecedência — aconselham dois meses — para garantir lugar no dia e hora pretendidos. Inclui um seguro pessoal e a cedência de um capacete de uso obrigatório.

7. É proibido entrar no Caminito com bastões de caminhada, chapéus de chuva, selfie stick, mochilas volumosas e calçado inapropriado — chinelos de praia, saltos altos, etc.

8. Durante o percurso não existem casas de banho — existem uns WC químicos junto à casa de controlo de entrada e uns públicos, junto à estação ferroviária de El Chorro.

9. É aconselhável levar água, protetor solar e alguma comida. Um lanche a meio é uma opção, sendo que há hora marcada para entrar, mas não para sair — só tem de respeitar a hora de encerramento, podendo demorar o tempo que quiser a percorrer o Caminito.