Viagens do caso Huawei foram pagas por parceiros privados

Bilhetes de avião para a China de altos quadros do Estado foram suportados por uma empresa privada associada da Huawei.

Os custos dos bilhetes de avião para a China de seis altos quadros do Estado foram suportados por uma empresa associada da Huawei e não pela empresa chinesa diretamente.



O custou rondou os 12 mil euros. Na edição de hoje do Expresso é revelado que cinco dirigentes dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e um da Autoridade Tributária viajaram a convite para a China para visitarem o hospital de Zhang Zhou e a sede da Huawei.



Em causa poderá estar a prática de um crime de recebimento indevido de vantagem, punível com cinco anos de prisão. O Ministério Público ainda não ouviu nenhum dos envolvidos mas o Ministério das Finanças já abriu uma investigação à viagem do chefe do Núcleo de Sistemas Distribuídos.



O Ministério da Saúde não considera ter havido qualquer ilícito na viagem com tudo pago de cinco diretores.



O Expresso contactou a Huawei que se manifestou “disponível” para esclarecer os factos “em sede própria”.