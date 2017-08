Vai produzir-se canábis no Alqueva (onde já há papoila de ópio)

São três ministérios (Negócios Estrangeiros, Agricultura e Saúde) que aguardam autorização do Infarmed para aprovarem dois projetos de produção de canábis para fins medicinais em Portugal.



A notícia é avançada hoje pelo Jornal de Notícias, que explicíta que os projectos foram apresentados por dois investidores, um canadiano e outro israelita. O JN adianta que um dos projetos irá ficar na zona de Cantanhede. O Expresso confirmou que há um projecto que se candidata à zona do Alqueva, onde já existe, aliás, uma produção autorizada de papoila de ópio, para fins medicinais.



Os projectos incluem unidades agrícolas de cultivo – um deles em estufas – e a a construção de uma unidade industrial de transformação e purificação de canábis. Fonte do Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento, que terá de dar luz verde a estes investimentos, disse ao Jornal de Notícias que está “a aguardar a formalização” dos dossiês.



Recorde-se que Portugal não permite a prescrição direta de canábis para fins terapêuticos, podendo ser apenas ser utilizada através de produtos derivados — canabinoides, recorda o Jornal de Notícias