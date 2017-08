No Tinc Por. 500 mil sem medo em Barcelona

Todos juntos contra o terrorismo. Muitos pela independência da Catalunha. Houve assobios ao Rei e a Rajoy

Meio milhão de pessoas manifestaram-se esta tarde, em Barcelona, contra o terrorismo, sob o lema "No Tinc Por" (Não tenho medo em catalão). Mas o momento de união depois dos atentados terroristas de dia 17, também foi palco da luta pela independência da Catalunha, com assobios e cartazes contra o rei de Espanha Filipe VI, e o primeiro ministro, Mariano Rajoy.

Num dos textos sobre a manifestação de Barcelona, o diario El Pais diz mesmo "o independentismo boicota a manifestação unitária de Barcelona", em que também participaram muitos turistas, muçulmanos, jovens com o lenço islâmico.

Convocada para as 18h (17h de Lisboa), a manifestação entre os jardins de Gracia e a Praça de Catalunha teve, na primeira fila, representantes de entidades civis, forças de segurança e de emergência que participaram no socorro às vítimas dos atentados de Barcelona e Cambrilis, onde morreram 15 pessoas, duas das quais portuguesas, e 120 ficaram feridas.

Na segunda fila, seguiu o Rei de Espanha, que fez aqui a sua estreia em manifestações, com Mariano Rajoy e outras personalidades do governo cental, recebidos logo à chegada com gritos de "fora, fora" de manifestantes independentistas.

Por todo o lado, entre gritos e cartazes, a palavra de ordem era "No Tinc Por", mas havia uma outra mancha de cartazes contra a política do governo central, contra os negócios de armas, contra o rei e a sua amizade à Arábia Saudita. A maioria tinha a mesma imagem gráfica, azul e branca, com frases como "Filipe, quem quer paz não faz negócios de armas","Fílipe VI e o Governo, cúmplices no tráfico de armas", "as vossas políticas as nossas mortes" ou "Mariano queremos paz, não a venda de armas". Havia, até, cartazes em francês ou inglês, noutras cores, com a mesma mensagem. E havia muitas bandeiras da Catalunha, entre algumas bandeiras espanholas.

No final, na Praça da Catalunha, não houve discursos políticos, Apenas um momento musical, com o "Canto dos Pássaros", versos de Frederico Garcia Lorca, Josep Maria de Sagarra e Pau Casais.



Nas mãos dos manifestantes havia rosas vermelhas e amarelas, as cores de Espanha e da Catalunha. Muitas acabaram sobre as viaturas dos Mossos d´Esquadra e sobre as ambulâncias presentes.