Juízes acusam PM de “paternalismo”

A paralisação esteve prevista para agosto, o que impediria a validação das listas, mas juízes deram mais tempo a Costa. Acabou

A Associação Sindical de Juízes vai manter a greve para o início de outubro, na mesma altura em que se realizam as eleições autárquicas. E a culpa, dizem, é do primeiro-ministro. Primeiro, pelo que não disse. E agora, pelo que disse. Há mais de um mês, os juízes escreveram uma carta aberta a António Costa a apelar à sua intervenção para desbloquear a negociação sobre o novo estatuto dos magistrados, travada pela questão das remunerações. Depois de um “ruidoso silêncio”, o chefe do Governo falou sobre a questão na entrevista publicada na última edição do Expresso, o que teve um efeito semelhante a um réu que se recusa a levantar-se quando o juiz entra na sala de audiências.

Quando confrontado com a ameaça de greve de médicos, enfermeiros e juízes, Costa respondeu que era “normal que todos queiram já tudo”. Em nova carta aberta dirigida ao governante, os juízes dizem não aceitar “uma desconsideração, por todos envolver num mesmo embrulho paternalista”.

Resultados atrasados nas autárquicas

A greve, “que vai manter-se”, garante Manuela Paupério, presidente da associação sindical, está marcada para o início de outubro, na mesma altura em que se realizam as eleições autárquicas. “É possível que haja consequências”, admite a juíza. “Os resultados têm de ser validados no dia seguinte ao apuramento dos votos e essa validação vai atrasar-se.” A paralisação chegou a estar planeada para agosto, o que impediria a validação das listas, mas os juízes decidiram dar uma oportunidade a Costa, agora declarada perdida. “O primeiro-ministro nutre uma deliberada indiferença pelo que é reivindicado pelos juízes”, diz a mesma carta.

Apesar da questão central estar relacionada com a falta de dinheiro para satisfazer as pretensões dos magistrados — subsídio de exclusividade e maior progressão na carreira, o que custaria “algumas dezenas de milhões de euros” aos cofres do Estado —, estes garantem que “o descontentamento não se limita a ver satisfeitas revindicações salariais”. O estatuto dos magistrados judiciais está há seis anos para ser revisto. Entre as outras exigências dos juízes estão a adaptação à nova organização dos tribunais, a melhoria das garantias de independência e as alterações nos processos disciplinares.

Segundo os juízes, foi só aprovado “meio estatuto” e que foi “o modo de atuar e de proceder do Ministério da Justiça, que o silêncio do primeiro-ministro confirmou e validou”, que não deixou outro caminho que não o do recurso à greve. O réu tem nome: “A greve, senhor primeiro-ministro, também passou a ser da sua responsabilidade.”